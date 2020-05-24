5月25日

岩波書店が『広辞苑』初版発売

1955（昭和30）年 国語学者の新村出、次男で仏文学者の猛を中心に岩波書店のベテラン編集者10人によりつくられた『広辞苑』初版が刊行された。収録項目は約20万。価格は2000円。公務員の初任給が9000円ほどの時代だから、かなり高額だった。しかし、これが飛ぶように売れた。印刷が間に合わず、版元の岩波書店は仕方なく新聞に「増刷を急いでおります」という趣旨の広告を出したという。初版は14年間で約100万部を販売した。最新は2018（平成30）年1月発売の第7版。

5月26日

山本作兵衛の『筑豊炭鉱画』、世界記憶遺産に

2011（平成23）年 ユネスコの「世界の記憶（Memory of the World）」遺産に、山本作兵衛（1892～1984）の『筑豊炭鉱画』が、日本で初めて登録された。作兵衛は長年筑豊の炭田で働き、63歳で炭鉱の警備員として働き始めた頃から炭鉱の労働や日常生活を絵や日記で記録した。2千枚近くの絵は素朴ながら、日本の産業化を支えた石炭産業の現場とそこに生きる人々を描き出した。作品を所有・保管する福岡県田川市と福岡県立大が共同申請した。

5月27日

オバマ氏、米大統領初の広島訪問

2016（平成28）年 バラク・オバマ米大統領が、第2次世界大戦で米国が原爆を投下した広島市を訪問。現職の米大統領が被爆地を訪れたのは史上初めて。オバマ大統領は平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に献花。先の大戦の全ての犠牲者を追悼した。オバマ氏は演説で1945（昭和20）年8月6日の記憶は決して色あせてはならないと述べ、「核を保有する国々は、恐怖の論理から逃れ、核兵器のない世界を追求する勇気を持たなければなりません」と、核なき世界の実現を訴えた。

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5月28日

経団連と日経連が統合

2002（平成14）年 「財界の総本山」として規制改革など政府への政策提言を行ってきた経済団体連合会（経団連）と、「財界労務部」として賃上げ交渉への対応を主導した日本経営者団体連盟（日経連）が統合され、日本経済団体連合会（日本経団連）として発足。初代会長に奥田碩トヨタ自動車会長が就任した。両団体とも各業界を代表する大企業が加盟しており、メンバー企業が重複していた。バブル経済崩壊後に企業がリストラを進めるなかで、財界もスリム化が必要との判断から、統合に踏み切った。長らく続いた財界4団体の体制が日本経団連、経済同友会、日本商工会議所の3団体になった。

5月29日

内奏問題で増原防衛長官が辞任

1973（昭和48）年 増原惠吉防衛庁長官（国務大臣）が内奏問題の責任を取り辞任。内奏は天皇への非公式な国政報告であり、その内容は一切口外しないことになっている。増原長官は「当面の防衛問題」について昭和天皇に内奏し、天皇から「国の守りは大事なので、旧軍の悪いことは真似せず、よいところを取り入れてしっかりやってほしい」と “激励”されたと28日の記者会見で披露。翌日の辞任は政治問題化を懸念した田中角栄首相による事実上の更迭といわれる。

5月30日

白鵬、22歳で横綱昇進

2007（平成19）年 夏場所で2場所連続優勝したモンゴル出身の大関白鵬が第69代横綱に昇進。北の湖、大鵬に次いで3番目に若い22歳2カ月の新横綱誕生だった。外国人横綱としては曙、武蔵丸、朝青龍に続き4人目となる。白鵬は2000（平成12）年秋に15歳で来日。翌年春場所で初土俵を踏んだ。横綱になってから快進撃が続く。15（同27）年初場所で歴代単独最多となる33回目の幕内優勝を果たし、16（同28）年夏場所2日目には幕内最多880勝を達成。前人未到の段階に入った。一方で体力の衰えを反映してか、「勝ちあげ」「張り手」などの荒っぽい手が目立ち、しばしば横綱審議会委員から苦言を呈されている。

5月31日

日韓共催サッカーW杯が開幕

2002（平成14）年 国際サッカー連盟（FIFA）のワールドカップ日韓大会が韓国・ソウルで開幕した。FIFAの打診を受けて日本サッカー協会は1988（昭和63）年から、初のアジアW杯誘致を計画。これに対し韓国が、W杯出場経験がない日本の開催資格に疑義を呈して、開催に名乗りを上げた。96（平成8）年にFIFAのW杯史上初の2カ国共同開催が決まった。前フランス大会に続き2回目出場の日本はグループHトップで決勝トーナメントに進んだが、トルコに0-1で敗退。6度目出場の韓国は準決勝でドイツに敗れ、3位決定戦でもトルコに屈した。優勝はブラジル。

バナー写真：平和記念公園で原爆死没者慰霊碑への献花を終え、所感を述べる米国のバラク・オバマ大統領［代表撮影］（時事）