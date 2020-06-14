6月15日

坂本九「SUKIYAKI」が全米第1位

1963（昭和38）年 歌手坂本九（1941～1985）の歌った「上を向いて歩こう」が米ビルボード誌の週間ヒットチャートで1位。中村八大作曲、永六輔作詞の「上を向いて…」が題名を「SUKIYAKI」に変えただけで、米キャピトル・レコードから発売された。同年5月11日付のビルボード誌で全米79位に初登場し、5週間でトップの座を射止めた。欧州では「UE O MUITE ARUKOU」のタイトルでリリースされたが、曲名を覚えてもらえないどころか、発音すらできず、不発だった。

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6月16日

中日・岩瀬が通算287セーブの新記録

2011（平成23）年 プロ野球（NPB）中日の「絶対的守護神」岩瀬仁紀投手がナゴヤドームでの対ソフトバンク戦で、NPB新記録となる通算287セーブを達成した。この年は、後半戦から調子を取り戻し、9月3日の対広島戦で通算300セーブと記録を伸ばし、９月29日の対広島戦（いずれもマツダスタジアム）で通算740試合救援登板を達成するなど、数々の記録を樹立。防御率も5年ぶりに1点台で終えた。18（平成30）年に引退し、プロ19年間で1002登板、通算407セーブなど、数々のNPB記録を塗り替えた。

6月17日

公選法改正 18歳に選挙権

2015（平成27）年 改正公職選挙法が参院本会議で可決・成立した。選挙権年齢が20歳以上から18歳以上へと引き下げられた。16（同28）年6月19日施行。世界では選挙権年齢は18歳が大勢を占めており、日本も遅まきながら追随した。高校・大学での有権者教育も始まった。

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6月18日

宮沢内閣不信任案が可決

1993（平成5）年 宮澤喜一内閣に対する野党提出の内閣不信任決議案が衆院本会議で自民党内の造反議員の賛成で可決された。宮沢首相が衆院を解散したが、羽田孜率いる羽田派議員らが自民党を離党したため7月の総選挙で過半数を確保できず、退陣した。日本新党代表の細川護熙を首班とする非自民・非共産連立内閣が8月に発足。55（昭和30）年の保守合同以来政権を握った自民党が下野した。

6月19日

太宰の心中遺体見つかる

1948（昭和23）年 東京・三鷹の自宅に近い玉川上水で太宰治と愛人山崎富栄の心中遺体が発見された。この日は、くしくも太宰の誕生日。死亡推定月日は6月13日。6月19日は、太宰晩年の短編小説『桜桃』の名にちなんで「桜桃忌」と名づけられた。毎年この日、太宰の墓があり法要が営まれる三鷹市下連雀の禅林寺には、全国から多くのファンが参拝に訪れる。

6月20日

サッカー女子W杯:なでしこ、グループ2位通過

2019（令和元）年 サッカーの女子ワールドカップ（W杯）フランス大会で1次リーグD組の最終戦が行われ、日本代表「なでしこジャパン」はイングランドに0-2で敗れた。1勝1分け1敗の勝ち点4でD組2位となり、決勝トーナメントに進んだ。

6月21日

全日空機ハイジャック事件 SATが出動

1995（平成7）年 羽田発函館行きの全日空機ANA857便（B747）が離陸直後にハイジャックされた。犯人は函館空港に着陸した機内で乗客乗員365人を人質に立てこもった。翌日、警察が強行突入し逮捕。乗客1人が負傷した。警察の突入には警視庁の対テロ特殊部隊「SAT(Special Assault Team)」が参加。SATが創設以来初めて公に出動したことで話題になった。

バナー写真：桜桃忌で太宰治の墓を囲むファン。墓前に酒を注ぐのは芝居で恩師井伏鱒二役をした金子信雄さん。東京・三鷹市の禅林寺＝1967年6月19日（時事）