8月17日

レスリングの伊調、リオで女子個人初の4連覇

2016（平成28）年 リオデジャネイロ五輪レスリング女子フリースタイル58キロ級で、伊調馨（32）が優勝した。アテネ、北京、ロンドンの3大会連続、63キロ級で金メダルを獲得し、リオ大会で女子個人種目では五輪史上初の4連覇を達成した。この偉業をたたえ、第3次安倍第2次改造内閣が同年10月20日に国民栄誉賞を授与した。

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8月18日

甲子園決勝で初の延長引き分け

1969（昭和44）年 第51回全国高等学校野球選手権大会決勝。高校野球の聖地、甲子園球場で北四国代表・松山商（愛媛）と北奥羽代表・三沢（青森）が対戦し両校一歩も譲らず、0-0のまま延長戦に突入。4時間を超える白熱した試合は18回まで両者無得点のまま甲子園史上初の決勝戦引き分け、翌日再試合となった。18回を投げ切った三沢のエースは、卒業後近鉄に入団する太田幸司。翌19日も全イニングを投げたが、松山商が4対2で制し、戦後初の東北勢優勝は成らなかった。

8月19日

佐藤首相が沖縄訪問 返還に意欲

1965（昭和40）年 沖縄返還を重点政策の一つに掲げていた佐藤栄作首相（1901～1975）がこの日から21日まで3日間、現職の首相としては戦後初めて沖縄を訪問した。那覇空港到着時の演説で「沖縄の返還なくして日本の戦後は終わらない」と述べ、返還への意気込みを示した。

8月20日

広島豪雨で土石流 77人が犠牲

2014（平成26）年 広島市安佐北区、安佐南区の住宅地で豪雨により同時多発的に土石流が発生。災害関連死3人を含む77人が死亡した。19日深夜から20日未明にかけ、3時間降雨量200ミリを超える猛烈な集中豪雨が発生。住宅地後背の阿武山東斜面約50カ所で大量の濁流、倒木、岩石を巻き込んだ土石流が30度を超える急斜面を流れ落ち、山麓の住宅街を襲った。就寝時間帯で避難することが難しく、過去30年で最多の犠牲者を出す土砂災害となった。

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8月21日

女子ソフト悲願の「金」：リオ五輪

2008（平成20）年 北京五輪のソフトボール決勝戦で、日本代表が米国代表を下し、悲願の金メダルを獲得した。エース上野由岐子（26）が鉄腕を発揮。米国打線を１点に抑え、3-1で制覇した。ソフトボールは1996（同8）年アトランタ大会で五輪競技に採用され、米国が3連覇。日本は4位、銀、銅と頂点まであと一歩及ばなかった。

8月22日

松坂が無安打無得点 横浜、春夏連覇

1998（平成10）年 全国高校野球選手権大会（夏の甲子園）決勝で、横浜（東神奈川）対京都成章（京都）の決勝戦で、横浜のエース松坂大輔（3年）がノーヒットノーランの快挙を達成。チームは春夏連覇の栄誉を成し遂げた。夏の甲子園決勝で無安打無得点試合は戦後初、39（昭和14）年の海草中（現向陽）嶋清一以来59年ぶり。春夏連続Vは87（同62）年PL学園以来11年ぶり5度目だった。

8月23日

「北斗星」がラストラン 撮り鉄殺到

2015（平成27）年 日本初の豪華寝台特急として人気を博した「北斗星」の最終臨時列車が上野駅に到着し、ラストランを写真に納めようと鉄道ファン約2500人が詰めかけた。上野－札幌を乗り換えなしで結ぶ「北斗星」は青函トンネル開業日の1988（昭和63）年3月13日に運行開始。食堂車やロビーカーを連結し、個室寝台を基本にシャワー付きの「ロイヤル」も備えた。15年3月13日に定期運行を終え、臨時運転されていた。

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バナー写真：多くの人に見守られ、上野駅に到着した寝台特急「北斗星」＝2015年8月23日、東京・JR上野駅（時事）