9月21日

室戸台風

1934（昭和9）年 非常に強力な台風が高知県室戸岬付近に上陸し、淡路島を経て本州を縦断。四国と近畿地方を中心に激しい暴風雨と高潮をもたらした。3000人以上の死者・行方不明者が出た。

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9月22日

昭和天皇が開腹手術を受ける

1987（昭和62）年 昭和天皇が宮内庁病院で開腹手術を受けた。同庁は当時、慢性膵（すい）炎と発表したが、実際はがんだった。12月、公務に一部復帰。翌88（昭和63）年4月に誕生日の記者会見、8月15日に全国戦没者追悼式に臨まれたが、9月19日に吐血して再入院。89（昭和64）年1月7日に崩御した。

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9月23日

初の日本人によるビールづくり始まる

1876（明治9）年 政府が札幌に開拓使麦酒醸造所（後のサッポロビール）を開業。初の日本人によるビールづくりが始まった。

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9月24日

シドニー五輪・女子マラソンで高橋尚子が金メダル

2000（平成12）年 シドニー五輪の女子マラソンで高橋尚子が優勝し、日本の女子陸上選手史上初の五輪金メダルを獲得。五輪最高を更新する2時間23分14秒を記録した。

9月25日

憲政史上初の「親子首相」

2007（平成19）年 自民党の福田康夫総裁が国会で第91代の首相に指名された。父赳夫氏に続き、憲政史上初めて親子2代で首相に就任した。

9月26日

洞爺丸事故

1954（昭和29）年 函館港を青森に向け出港した旧国鉄の青函連絡船・洞爺丸が、台風15号の強風により転覆して沈没。乗員乗客1155人が死亡し、日本最大の海難事故となった。これをきっかけに青函トンネルの構想が具体化した。

伊勢湾台風

1959（昭和34）年 伊勢湾台風（台風15号）が紀伊半島・潮岬付近に上陸、東海地方を襲った。伊勢湾沿岸で高潮による甚大な被害をもたらし、愛知・三重両県を中心に5000人を超える死者・行方不明者を出した。61（昭和36）年に災害対策基本法が制定される契機となった。

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9月27日

昭和天皇がマッカーサーと初会見

1945（昭和20）年 昭和天皇がダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官を訪問し、初めて会見。ノーネクタイのマッカーサーと正装で直立する天皇の並ぶ写真が2日後の新聞に掲載され、当時の日本人の多くが衝撃を受けたといわれる。

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御嶽山が噴火、戦後最悪の火山災害に

2014（平成26）年 長野・岐阜両県にまたがる御嶽山が噴火。死者58人、行方不明者5人にのぼる戦後最悪の火山災害となった。

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バナー写真：2014年9月27日、長野県警航空隊のヘリコプターから撮影した、噴煙を上げる御嶽山［長野県警提供］（時事）