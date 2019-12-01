12月2日

1990（平成2）年 TBSの秋山豊寛記者を乗せたソ連（当時）のソユーズTM11号が打ち上げられ、日本人初の宇宙飛行に成功した。

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1998（平成10）年 国連教育科学文化機関（ユネスコ）は、京都市で開いた世界遺産委員会で、「古都奈良の文化財」の世界文化遺産への登録を決定した。

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12月3日

1888（明治21）年 愛媛県から香川県が分割された。現在の都道府県の領域が確定された。

12月4日

2018（平成30）年 JR東日本が、山手線の田町－品川間（東京都港区）に建設中の新駅の名称が「高輪ゲートウェイ」に決まったと発表した。開業予定は2020年春。

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純白の大屋根、来春開業＝高輪ゲートウェイ駅公開―ＪＲ東

12月5日

1996（平成8）年 ユネスコはメキシコのメリダ市で開いた世界遺産委員会で、厳島神社と原爆ドームの世界文化遺産への登録を決めた。

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12月6日

2009（平成21）年 日本男子ゴルフツアーで、18歳の石川遼選手が史上初めて10代で賞金王に輝いた。この年4勝を挙げ、獲得賞金を1億8352万4051円とした。1973年に26歳で賞金王になった尾崎将司選手の記録を大幅に更新した。

12月7日

1901（明治34）年 日本ラグビー史上初となる国際試合が横浜で行われ、慶応大学チームが外国人クラブチーム「YC&AC」に5対35で敗れた。ラグビーを日本人がプレーしたのは1899年秋、東京・三田の同大学に赴任した英国人英語講師のE・B・クラークが学生たちに教え始めたのが最初とされる。

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12月8日

1941（昭和16）年 12月8日未明（現地時間7日朝）、日本海軍が米国ハワイ・オアフ島の真珠湾米軍基地を奇襲し、太平洋戦争が開戦。

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バナー写真：ソユーズロケットに乗り込む（手前から）TBS記者の秋山豊寛さん、マナロフ機関士、アファナシェフ船長＝1990年12月2日、ソ連・バイコヌール宇宙基地［代表撮影］（時事）