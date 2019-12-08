12月9日

1974（昭和49）年 田中金脈問題を受けて田中角栄内閣が総辞職し、「クリーンな政治」を掲げる三木武夫内閣が発足。

12月10日

1867（慶応3）年 京都河原町通の近江屋に宿泊中だった坂本龍馬と中岡慎太郎、さらに龍馬の従僕・山田藤吉の3人が暗殺される（近江屋事件）。実行犯は諸説あるが、京都の市中警備を行う幕府組織、京都見廻組によるものとの見方が強い。

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12月11日

1967（昭和42）年 佐藤栄作首相が国会で「核兵器は持たず、つくらず、持ち込ませず」の非核三原則を表明した。ただ、核兵器を搭載した米国の艦船や航空機がノーチェックで日本に立ち寄っていたとされ、「（米国に）核を持ち込ませない」は当初から空文化していたとの見方もある。

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12月12日

1903（明治36）年『麦秋』（1951年）、『東京物語』（1953年）などの映画監督小津安二郎が生まれた。1963年のこの日に60歳で亡くなった。

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12月13日

1910（明治43）年 鈴木梅太郎博士が、米ぬかにかっけの予防や治療に有効な成分があることを発見。この成分を抽出して「オリザニン」（ビタミンB1）と名付け東京化学会で発表した。鈴木博士は農芸化学界をリード。バイオテクノロジーの先駆者の一人とされる。

12月14日

1975（昭和50）年 国鉄最後の蒸気機関車（SL）の旅客列車が北海道の室蘭本線・室蘭−岩見沢間で最終運行され、多くのSLファンが別れを惜しんた。SLは燃費効率が悪い上に発煙が乗客や沿線住民らを不快にさせるなどとして、国鉄はSLを全廃し、動力源を電気や軽油に置き換える近代化計画を進めていた。

12月15日

1963（昭和38）年 暴力団関係者に腹部を刺され、入院中だったプロレスラーの力道山が死去した。39歳だった。大相撲からプロレスに転向。外国人レスラーの反則技に苦しめながらも、最後は空手チョップで相手をなぎ倒す姿が、日本人を熱狂させた。

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バナー写真：北海道の室蘭本線で運行された国鉄最後のSL列車＝1975年12月14日（時事）