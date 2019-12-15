12月16日

1993（平成5）年 田中角栄元首相が死去。75歳だった。

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12月17日

1996（平成8）年 ペルー日本大使公邸人質事件が発生した。

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12月18日

1956（昭和31）年 日本が国連に加盟した。重光葵外相が第11回国連総会に出席し、日本の国連加盟に際して演説を行うとともに、国連本部での国旗掲揚に立ち会った。

1965（昭和40）年 日韓基本条約が発効し、両国の国交が正常化した。関連協定である「日韓請求権・経済協力協定」で、日本は韓国に無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束した。これにより、韓国から日本への請求権は消滅した。

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12月19日

1968（昭和43）年 村山雅美隊長率いる第9次越冬隊による「極点旅行チーム」が、日本人として初めて南極点に到達した。

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12月20日

1914（大正3）年 東海道本線の起点として東京駅が開業した。辰野金吾東京帝大教授が設計。ルネサンス様式、れんが造りと、首都東京の表玄関にふさわしい近代的な駅舎だった。この日、同駅と横浜を結ぶ京浜線（現京浜東北線）電車が運行を開始した。

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12月21日

1975（昭和50）年 東京・虎の門の日本消防会館会議室で第1回コミックマーケット（コミケ）が開催された。コミケは回を重ねるごとに大規模化し、世界最大の同人誌即売会といわれる。

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12月22日

2003（平成15）年 政府が道路公団の民営化案を決定した。05年10月、東日本高速道路会社など６社が発足した。

バナー写真： 首相官邸で日韓基本条約、日韓漁業協定など４協定の議定書に調印する椎名外相（右）と李・韓国外務部長官＝1965年6月22日（時事）