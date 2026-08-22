深夜にストックしてある冷凍チャーハンを電子レンジでチンして食べる背徳感……。高カロリーと分かっていてもついつい誘惑に屈してしまう人のなんと多いことか。

おにぎり、かつ丼を上回る人気度

ニチレイフーズ（東京都中央区）が全国の1万4098人を対象に6月に実施した調査で、「チャーハン」が好きなコメ料理のトップに輝いた。

調査は17種類(*1)の米料理から複数回答で好きなものを選択するもので、「チャーハン」69.9％は、「おにぎり」63.0％、「かつ丼」60.1％よりも頭一つ抜けた獲得ポイントだった。ちなみに、2020年と24年の調査でも1位だった。

手作りの場合に入れる具材は、卵とネギはすべての都道府県で必須。次にウインナーソーセージ、ハム、焼豚、ベーコンなどの肉類。これに加える野菜にはピーマン、ニンジン、レタスが選ばれた。特色ある具材ではトウモロコシ（奈良、和歌山）、タケノコ（栃木、山口）、インゲンとザーサイ（山口、沖縄）、あさり（新潟）といったものが挙げられた。納豆を入れる納豆チャーハンは東京以北の地域で食べられているそうだ。

イラストAC

手づくりチャーハンにかける経費は全国平均が297.2円。最も高かったのは東京の393.4円で、徳島362.9円と神奈川343.2円が続いた。

1カ月に1回以上チャーハンを食べている人の割合（喫食率）を都道府県別で見ると、高知の60.9％が最も高く、愛媛59.0％と滋賀58.7％など、西日本で高めの傾向がみられた。

【資料】

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