改造内閣発足1カ月足らずで簗和生農水相は辞任に追い込まれ、企業へのサイバー攻撃が相次ぎ10月半ばまでに2.6億人分の個人情報が流出。メジャーリーグでも活躍した松井秀喜さんの巨人監督就任が決まるなど10月の主な出来事を振り返る。

2年連続10人目のノーベル化学賞

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酒税改正でビール類の税額が350ミリリットル当たり54.25円に一本化された。ビールは9.1円の減税、発泡酒と第3のビールは7.26円の増税となった。

男子テニスのジャパンオープンで、今大会限りでの引退を表明している元世界ランキング4位の錦織圭選手が初戦ストレート負け。19年の現役人生の幕を閉じた。

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富山市が2025年国勢調査の人口を2000人以上水増ししたとされる問題で富山県警は統計法違反容疑で市役所を家宅捜索した。国の重要統計の信頼を揺るがす事態を重く見て強制捜査に。

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沖縄県警は、那覇市のホテルで女性を殺害し財布などを奪ったとして米軍普天間飛行場基地所属の海兵隊上等兵を強盗殺人容疑で逮捕した。

愛知県を中心に開催された第20回アジア競技大会が閉幕。日本は過去最多269個（金83、銀95、銅91）のメダルを獲得した。国・地域別では中国に次ぐ2番目だった。運営面では国歌の取り違えなどのトラブルが相次いだ。

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公正取引委員会は、ビールなどの出荷価格をめぐりカルテルを結んでいた疑いが強まったとして、アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールの大手4社を独占禁止法違反の疑いで家宅捜索した。

スウェーデン王立科学アカデミーは、2026年のノーベル化学賞を硤合憲三（そあい・けんそう）東京理科大学栄誉教授とパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授に授与すると発表。生成物そのものが触媒となって同じ反応を促進する「不斉自己触媒反応」を世界で初めて発見した。

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プロ野球・阪神タイガースの佐藤輝明内野手が、打撃部門の「三冠王」に輝いた。史上9人目。

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国際通貨基金（IMF）は最新の世界経済見通しで、日本の国内総生産（GDP）が2027年にインドと英国に抜かれ世界４位から6位に転落すると予測した。

ロシア連邦保安局（FSB）が極東サハリン州で北海道新聞ユジノサハリンスク支局の日本人記者をスパイ容疑で逮捕。26日になってようやく日本大使館員による領事面会が実現した。

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高市早苗首相は公職選挙法違反疑惑などが浮上した簗和生農水相を事実上、更迭した。15日、自民党の武部新衆院議員を後任の農水相に起用した。

松井秀喜さんが巨人軍監督に

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気象庁が北海道から北陸・東海地方にかけて緊急地震速報を発表、8分後に取り消した。地震の規模を過大評価して、北海道と東北の一部で最大震度7の予測を発表したが、実際には函館で震度1だった。

「餃子の王将」社長が2013年に射殺された事件の判決で京都地裁は、殺人などの罪に問われた暴力団の男に無罪判決を言い渡した。

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「限りなく透明に近いブルー」「コインロッカー・ベイビーズ」などのベストセラーで知られる芥川賞作家の村上龍さんが死去。74歳だった。

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宇宙航空研究開発機構（JAXA）が火星衛生探査機MMXを搭載したH3ロケットを鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げた。火星の衛星フォボスから砂や岩石など試料採取を目指す。火星圏への往復航行も含め、成功すれば世界初となる。

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福田康夫元首相が東京都内の病院で死去。90歳だった。父の福田赳夫元首相の秘書官を経て政界入り。第1次安倍内閣の突然の退陣を受け、2007年9月に首相に就任した。親子2代で政権を担うのは憲政史上初。

「あしたのジョー」などで知られる漫画家のちばてつやさんが東京都内の病院で死去した。87歳だった。2024年に漫画家として初めて文化勲章を受章した。

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政府は2026年度の文化勲章を「スーパーマリオ」シリーズなど人気ゲーム手掛けた任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏、ノーベル化学賞を受賞する硤合憲三氏ら8人に贈ると決めた。ゲーム業界の文化勲章受章は初。

プロ野球巨人は、新監督に球団OBで米大リーグのヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏の就任を発表した。背番号は、恩師でもある故・長嶋茂雄さんが監督時代につけていた「90」。

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GMOインターネットグループは外国為替証拠金取引（FX）サービスへの不正アクセスを受け、政府に「能動的サイバー防御」の適用を緊急要請した。同社には、犯人側から5000万ドル（約80億円）の金銭要求があったが、要求には応じない姿勢を示している。この他にも10月は企業へのサイバー攻撃が急増、カプコン、佐川急便など大規模な情報漏えいが発生。個人情報保護委員会の集計によれば、今年度に入って10月16日までに2億6000万人分の情報が流出した。

日本将棋連盟が、女流棋士の西山朋佳女流四冠からの棋士編入申請を受理した。「女流棋士」と「棋士」は別制度で、女性の棋士は将棋界初となる。西山四冠は、白玲戦でタイトルを防衛し、棋士となる資格を得た。

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高市早苗首相はドイツのメルツ首相と首相官邸で会談。中国や、ウクライナ侵攻を続けるロシアの動向について協議し、経済・防衛分野の協力拡大を確認した。