今年7月にペルー大統領に就任した日系3世のケイコ・フジモリ氏が日本を訪問し、高市早苗首相と会談する。両国間の貿易・投資の拡大のほか、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化などについて協議する。これまでの日本とペルーの関係を概観する。

20万人の日系社会

ペルーは1873年に日本が中南米諸国の中で最初に外交関係を樹立した国であり、1899～1923年にかけて、契約移民として多くの日本人が入植、サトウキビ畑などで労働に従事した。

戦時中の国交断絶などさまざまな厳しい局面を乗り越え、今も20万人を超える日系人がペルー社会に根付いて暮らしている。

1990年にペルーの大統領に就任したアルベルト・フジモリ氏は熊本からペルーに渡った両親の下に生まれた日系2世で、今年7月に就任したケイコ・フジモリ大統領はアルベルト・フジモリ氏の長女で日系3世。

また、古代インカ帝国時代のマチュ・ピチュ遺跡の麓にあるマチュ・ピチュ村の初代村長は1917年に契約移民としてペルーに渡った福島県大玉村出身の野内与吉だった。野内は川から水を引いて農作物の収穫を増やし、水力発電で村に電気を灯すなどして村民から信頼を獲得。土砂崩れの大災害に見舞われた際には、復興に尽力した。

2023年12月から流通するペルーの最高額紙幣200ソルに日系人女性画家ティルサ・ツチヤ氏の肖像が使われている。ツチヤ氏は、ペルーに移住した日本人の男性と中国系女性との間に生まれた日系2世で、ペルー先住民の神話に欧州の要素を取り入れた独特の作風で、「20世紀のペルー美術に最も影響を与えた人物の一人」とされている。

銅・石油・LNGなどの資源を輸入

日本とペルーの間の貿易は2000年代に入って日本の輸入超過が定着している。2025年のペルーからの輸入は5296億円、日本からの輸出は1218億円。日本が輸入しているのは、銅、石油、液化天然ガス（LNG）、亜鉛、鉄鉱石など鉱物・エネルギー資源が中心。日本からの輸出は自動車など輸送用機器や機械類が中心。

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【日本・ペルー間の主な出来事】

1873 / 外交関係を樹立（日本にとって中南米で最初の国交）

1899 / 佐倉丸で790人の日本人がペルーに移住。南米で最初の組織的な日本人移住

1941-42 / 太平洋戦争で国交断絶。日系人の一部が米国の収容所へ移送される

1952 / 国交回復

1990 / 日系2世のアルベルト・フジモリ氏が大統領に就任

1996-97 / 武装ゲリラによる在ペルー日本大使公邸占拠事件（約4カ月後に武力突入で解決）

2000 / フジモリ大統領が訪日中に辞任を表明し、日本に滞在

2011 / 日・ペルー経済連携協定（EPA）に署名

2012 / 日・ペルーEPAが発効

2016 / 両国が「戦略的パートナー」と位置づけ合う

2023 / 外交関係樹立150周年

2024 / APEC首脳会議がリマで開催。首脳会談で戦略的パートナーシップ強化の共同声明と、2024〜2033年のロードマップに合意

2026 / 日系3世のケイコ・フジモリ氏が大統領に就任