関芳弘文部科学相は２７日の閣議後記者会見で、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が来年４月ごろをめどに、新たな宇宙飛行士の募集を開始すると発表した。日本も参加する国際月探査「アルテミス計画」の進展に伴う２０３０年代の月面探査機会の拡大を見据え、人材確保を目指す。

文科相は「宇宙という人類のフロンティアを切り開く志を持った多くの方の挑戦をお待ちしている」と述べた。

ＪＡＸＡの宇宙飛行士募集は、諏訪理さん（４９）、米田あゆさん（３１）が選抜された２１年以来７回目。来年４月ごろに募集要項などを公表し、６月ごろに受け付けを開始。２８年秋ごろに「若干名」を宇宙飛行士候補として選抜する方針だ。

アルテミス計画を主導する米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は今年２月、２８年に有人月面着陸を行う計画を公表。日本は月面探査車「有人与圧ローバ」（愛称・ルナクルーザー）提供の見返りに、２回の日本人宇宙飛行士の着陸機会が約束されている。

ＪＡＸＡの現役宇宙飛行士は６人で、平均年齢は４９歳。ＮＡＳＡは月面基地構築に向けて３０年代以降、継続的な月面滞在を目指すとしており、日本人飛行士の着陸機会も増えると期待される。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]