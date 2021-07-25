力まかせに叩く太鼓、哀調をおびた笛、汗だくになった祭り半纏（はんてん）を脱ぎすてた若者が山車のうえで狂ったように飛びはねる。そばで見ていて、背筋にぞくぞくっと興奮が走った。夜もふけた10時すぎ、祭りはクライマックス。13台の山車がずらりと並び、祭りばやしの競演が始まった。

江差・姥神大神宮渡御祭（うばがみだいじんぐうとぎょさい）。370年ほどまえ、鰊（にしん）の大漁を神に報告、感謝したのが祭りのはじまりで、「江差の五月は江戸にもない」と鰊漁と北前船（きたまえぶね）でにぎわった昔の栄華を今にしのばせる。

毎年8月、祭りのころ、人口7000人ほどの街が、観光客や里帰りの人がおしよせ数倍にもふくれあがる。まわりでは、一升瓶をまわし飲み、声をからし、汗まみれで踊りまくっている。そのそばで、少女がひとり、もの悲しく横笛を吹く。まさに静と動がいっしょくた。

「一銭けれ（くれ）、一銭けれ。一銭もらって何するの……」

町内へもどっていく山車の祭りばやし歌「帰り山」が遠のいていく。宿の床のなかで、その音色を耳にし、華やかなころの江差に思いをはせ、深い眠りに落ちていった。

●道案内

檜山郡江差町いにしえ街道 函館から車で90分（地図へ）