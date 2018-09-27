教会群などの歴史・文化遺産に加え、雄大な自然や美しい海、郷土色豊かな料理や祭りなど魅力あふれる長崎県五島列島。おすすめの船旅ルートや豆知識、港近くで食べたいご当地グルメを紹介する。

魅力が詰まった五島列島の地理と特徴

長崎港から西へ約100キロと九州最西端に位置し、無人島を含めると約140の島々からなる五島列島。ほぼ全域が西海国立公園の指定区域となり、美しい多島海景観で知られている。2018年7月にユネスコの世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に、4つの島の集落が構成資産として含まれたことで、さらに注目を集めている。

行政区は、北から宇久島と寺島が佐世保市、小値賀島（おぢかじま）と野崎島などの小値賀町、中通島（なかどおりじま）を中心に頭ヶ島（かしらがしま）、若松島がある新上五島町と続き、南部は五島最大の福江島を含む、久賀島や奈留島がある五島市となる。世界遺産に登録されているのは史跡ごとではなく集落単位で、北から野崎島の集落、頭ヶ島の集落、奈留島の江上集落、久賀島の集落となっている。

訪れる人が一番多いのが、列島最大の島となる福江島。数多くの教会の他、大瀬崎断崖や鬼岳火山群などの自然名所など、観光スポットが豊富な島で、福江空港（愛称：五島つばき空港）には、福岡、長崎の両空港に定期便が就航している。

五島の雄大な自然を感じることができる大瀬崎断崖

北側の上五島を観光する場合は、2番目に大きい中通島が拠点となる。五島で最も標高がある番岳からは列島の連なりが美しく、赤ダキ岸壁は海と空の青と赤い岩肌とのコントラストが見事だ。世界遺産に登録された頭ヶ島とは橋でつながっているので、車で手軽に訪れることができる。

五島列島へのおすすめルート

五島列島へは空路もあるが、船の旅が一般的だ。九州各地の港からフェリーや高速船が出ているので、どれを利用するかで所要時間や楽しみ方も変わってくる。ここでは、主要な3つのルートを紹介したい。

1、博多の夜を楽しんでから夜行便で

福岡県の博多港からは、野母商船の五島行き夜行便フェリー「太古」が運航している。博多港は天神からバスやタクシーで10分程度。午後11時45分発と遅めの出発なので、天神や中洲の繁華街を十分満喫してからでも乗船することが可能だ。

出航2時間前の午後9時45分から乗船が開始されるので、夜遊びに興味がない人や子ども連れの人にも便利。早めに休んで、翌日の五島観光に備えよう。

宇久島（午前3時55分着）、小値賀島（4時40分着）、中通島（5時40分着）、奈留島（7時25分着）、福江島（8時15分着）と、多くの島を経由するので、旅程の自由度も高い。船内にはキッズルームやリラックスルームまで完備しているので、快適な船旅を楽しめる。

リラックスルームではマッサージチェアでくつろぐこともできる

2､長崎港から世界遺産を巡る旅へ

世界遺産巡りが目的の人は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一つ、大浦天主堂を訪ねてから長崎港を出発するのが良いだろう。天主堂のすぐ隣には、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の旧グラバー住宅もあり、五島へ向かう船からも構成資産となる三菱長崎造船所の「ジャイアント・カンチレバークレーン」などが望める。フェリー乗り場の近くからは、軍艦島（端島炭坑）に上陸できる観光船が出ているので、そちらにも旅の前後に訪れてみてはどうか。

長崎港からはフェリーに加えて、九州商船のジェットフォイル「ぺがさす」が運航している。ジェットフォイルは、水中にある翼に働く揚力を利用して、船体を海面上に浮上させて航走する高速旅客船。フェリーだと福江島まで3時間40分かかるが、およそ1時間半で移動できる。波の影響をあまり受けないために揺れも少なく、船が苦手な人にもおすすめだ。

3、佐世保港から宇久島・小値賀島や福江島へ

テーマパーク「ハウステンボス」などで知られる長崎県佐世保市からも、五島行きの船が運航している。九州商船の「なるしお」に乗れば、北方の宇久島、小値賀島へ渡ることができる。