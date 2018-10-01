・日本100名城に選ばれた美しい山城

・雲海が発生する秋から冬にかけてベストシーズン

・春はソメイヨシノが満開になる

人気観光スポットに急成長した竹田城

「天空の城」や「日本のマチュピチュ」と呼ばれ、日本国内ではもちろん、訪日観光客の人気も高い竹田城跡。兵庫県朝来（あさご）市の古城山（標高353メートル）の頂に残る石垣は、雲海に包まれると、雲の上に浮かんだ城塞（じょうさい）のように幻想的な景色となる。

竹田城跡は10年ほど前まで、国内でもあまり知られていなかった。2006年に「日本100名城」（日本城郭協会）に選定されたことから、歴史好きの観光客などが徐々に訪れるようになったという。同城跡への来訪者数を見ると、05年は1万2000人だったが、翌年には約2万人へと増えた。その後、メディアに取り上げられる機会が多くなり、12年に公開された高倉健最後の主演映画『あなたへ』や13年末に流れたGoogleのCM、14年のNHK大河ドラマ『軍師官兵衛』のロケーションに使われたことで人気が爆発。14年には58万人を記録した。現在は一段落して、ブーム当時ほどの大混雑ではないが、それでも17年には20万人強が来訪している。

400年以上前の石垣がほぼそのまま残っている

“天空の城”を眺めるには

竹田城跡の見頃は、晩秋に始まる。古城山を包み込む雲海は、見られる時期や時間帯、発生する条件などがあるからだ。雲海は麓を流れる円山川から発生する霧である。日中に温められた川の水が朝の冷気に触れ、水蒸気として立ち上がる。そのため、次のような自然条件が重なった場合に発生する確率が高い。

●雲海が発生する条件

時期： 9 月下旬～ 12 月 ※ 4 月上旬まではまれに発生する

濃い雲海が発生しやすい 10 月～ 12 月上旬がベストシーズン

月下旬～ 月 ※ 月上旬まではまれに発生する 濃い雲海が発生しやすい 月～ 月上旬がベストシーズン 時間： 明け方から午前8時頃まで

明け方から午前8時頃まで 天候：前日の日中と当日の早朝が晴れていること

前日の昼間と当日朝の気温差が大きいこと ※ 10 度以上の差が基準

湿度が高く、風が弱いこと

重要な役割を担った城の歴史

竹田城は、応仁（おうにん）の乱（1467-1477）の西軍総大将として有名な但馬守護の山名宗全（持豊）が、1443年ころに築城したといわれている。竹田の地は但馬（現在の兵庫県北部）と播磨（現在の兵庫県西南部）の国境にあり、播磨の赤松氏との攻防における要として、山名氏配下の太田垣氏が城主を務めた。

1577年に起きた竹田城の戦いで、織田信長軍の羽柴秀長（後の豊臣秀長。秀吉の弟）によって攻め落とされた。その後、秀長から部下の桑山重晴に譲られ、1585年に赤松広秀（斎村政広）が城主となる。広秀は関ケ原の戦い（1600）で西軍に付き、敗れた後に自刃し、竹田城も廃城となった。

昔のままの姿で残る石垣は約400年前、広秀の時代に整備されたといわれる。その石垣を頂く山の形が、遠くから眺めると虎が伏せているように見えることから「虎臥城（とらふすじょう、こがじょう）」と呼ばれることもある。

雲海シーズン以外も魅力たっぷり

竹田城の占有した土地は、南北約400メートル、東西約100メートル。石垣遺構からは、敵の侵入を防ぐための構造などが所々に見受けられるので、戦国時代に思いをはせてしまう。見事な石垣は、自然石をほとんど加工せずに積み上げられたもの。それを築いた石工（いしく）集団・穴太衆（あのうしゅう）には、「石の声を聞き、石の行きたい所へ置け」という教えがあり、400年以上たった今も、職人技で組まれた砦（とりで）は頑強な姿を見せている。

自然石をほとんど加工せずに積み上げた石垣は見事

石垣を代表格に、雲海の時季以外にも見どころは十分。城跡には約20本のソメイヨシノが植えられ、円山川沿いには桜並木もあるので、春には満開の桜と竹田城の協演が見られる。夏には青空と濃い緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、四季折々に竹田城は彩られる。入城時間は季節によって違い、1月4日～2月末日までは休城となるので、訪れる前にしっかりと確認しよう。

●竹田城跡の季節別の入城時間

春： 3月1日～5月31日 午前8時～午後6時

3月1日～5月31日 午前8時～午後6時 夏： 6月1日～8月31日 午前6時～午後6時

6月1日～8月31日 午前6時～午後6時 秋（雲海シーズン）： 9月1日～11月30日 午前4時～午後5時

9月1日～11月30日 午前4時～午後5時 冬： 12月1日～1月3日 午前10時～午後2時

12月1日～1月3日 午前10時～午後2時 休城期間：1月4日～2月末日

円山川の桜並木越しに古城山頂の竹田城跡を眺める

取材・写真・文＝黒岩 正和

（バナー写真＝雲海に包まれた竹田城跡）