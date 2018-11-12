・日本最大級の伽藍が約2000本の紅葉で彩られる

・京都内で最も遅い時期まで紅葉が楽しめる

・国宝の三門や苔の庭園など見どころも豊富

名物・通天モミジなど 2000 本が鮮やかに染まる

臨済宗東福寺派大本山の東福寺（京都市東山区）は、京都でも指折りの紅葉スポット。渓谷「洗玉澗（せんぎょくかん）」を染め上げる紅葉を、通天橋（つうてんきょう）と臥雲橋（がうんきょう）という2つの橋廊（はしろう）から眺める絶景は特に有名である。

洗玉澗の鮮やかな紅葉

秋色に染まる洗玉澗から見上げた通天橋

東福寺は、鎌倉時代の貴族・九條道家（みちいえ）が1236（嘉禎2）年に創立した。奈良の名刹（めいさつ）である東大寺と興福寺にあやかりたいと、一文字ずつ取って名付けたらしい。初代住職を務めたのは、天皇から日本初の国師号を賜ったという、聖一(しょういち)国師・円爾弁円（えんに・べんえん）。境内には、円爾が修行先の宋（中国）から持ち帰ったという通天モミジ（唐楓）に加え、イロハモミジやヤマモミジなどの色づく樹木が、洗玉澗を中心に約2000本も植えられている。

洗玉澗は方丈の北側を東西に通り、西から臥雲橋、通天橋、偃月橋（えんげつきょう）と3つの橋廊が架かる。寺の入り口にある臥雲橋は無料で渡ることができ、ここから紅葉越しに眺める通天橋は、秋の東福寺を象徴する一景だ

臥雲橋から通天橋の見晴らし台辺りを眺める

通天橋は、北側にある常楽庵へ本堂の往来に利用される。常楽庵には、円爾像を安置する開山堂、客殿や庫裡（くり）の普門院などがあり、通天橋に入る際には拝観料が必要となる。通天橋中央部の見晴らし台から臥雲橋側を見下ろすと、まるで紅葉の雲海の上にいるような気分が味わえる。

日本最大級の伽藍と苔の庭園

他にも、通天橋の手前にある歌碑や経蔵の周辺、そして庭の苔（こけ）と紅葉の協演など、東福寺では美しい秋の風景に出会える。見ごろは11月から12月初旬まで長く続く。「秋の京都における最後の紅葉」といわれ、秋の名残を惜しむ人々に愛されている。

洗玉澗方向から紅葉越しに見た経蔵

20万平方メートル以上の広大な境内には、国宝に指定されている三門や、重森三玲が作庭した国指定名勝の本坊庭園、「伝衣閣（でんねかく）」と呼ばれて京の五閣に数えられる開山堂など、紅葉以外の見どころも豊富。ぜひ、一度は秋の東福寺に足を運んでみてほしい。

国宝の三門は1425年に再建されたもの

開山堂は珍しい2階建ての楼閣

東福寺 看楓特別公開

時間：午前 8 時 30 分〜午後 4 時受付終了（閉門は 4 時 30 分）

時 分〜午後 時受付終了（閉門は 時 分） 拝観料：境内無料。通天橋・開山堂、東福寺本坊庭園はそれぞれ 400 円（小中学生 300 円）。龍吟庵は 500 円（小中学生 300 円）

●交通アクセス

京都駅から JR 奈良線で約 3 分の「東福寺」から徒歩 10 分

奈良線で約 分の「東福寺」から徒歩 分 大阪方面からは、京阪電鉄「鳥羽街道」下車で徒歩 8 分、「東福寺」下車で徒歩 10 分

※紅葉の期間、東福寺の駐車場は閉鎖

取材・文・写真＝黒岩 正和