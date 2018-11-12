・日本最大級の伽藍が約2000本の紅葉で彩られる
・京都内で最も遅い時期まで紅葉が楽しめる
・国宝の三門や苔の庭園など見どころも豊富
名物・通天モミジなど2000本が鮮やかに染まる
臨済宗東福寺派大本山の東福寺（京都市東山区）は、京都でも指折りの紅葉スポット。渓谷「洗玉澗（せんぎょくかん）」を染め上げる紅葉を、通天橋（つうてんきょう）と臥雲橋（がうんきょう）という2つの橋廊（はしろう）から眺める絶景は特に有名である。
東福寺は、鎌倉時代の貴族・九條道家（みちいえ）が1236（嘉禎2）年に創立した。奈良の名刹（めいさつ）である東大寺と興福寺にあやかりたいと、一文字ずつ取って名付けたらしい。初代住職を務めたのは、天皇から日本初の国師号を賜ったという、聖一(しょういち)国師・円爾弁円（えんに・べんえん）。境内には、円爾が修行先の宋（中国）から持ち帰ったという通天モミジ（唐楓）に加え、イロハモミジやヤマモミジなどの色づく樹木が、洗玉澗を中心に約2000本も植えられている。
洗玉澗は方丈の北側を東西に通り、西から臥雲橋、通天橋、偃月橋（えんげつきょう）と3つの橋廊が架かる。寺の入り口にある臥雲橋は無料で渡ることができ、ここから紅葉越しに眺める通天橋は、秋の東福寺を象徴する一景だ
通天橋は、北側にある常楽庵へ本堂の往来に利用される。常楽庵には、円爾像を安置する開山堂、客殿や庫裡（くり）の普門院などがあり、通天橋に入る際には拝観料が必要となる。通天橋中央部の見晴らし台から臥雲橋側を見下ろすと、まるで紅葉の雲海の上にいるような気分が味わえる。
日本最大級の伽藍と苔の庭園
他にも、通天橋の手前にある歌碑や経蔵の周辺、そして庭の苔（こけ）と紅葉の協演など、東福寺では美しい秋の風景に出会える。見ごろは11月から12月初旬まで長く続く。「秋の京都における最後の紅葉」といわれ、秋の名残を惜しむ人々に愛されている。
20万平方メートル以上の広大な境内には、国宝に指定されている三門や、重森三玲が作庭した国指定名勝の本坊庭園、「伝衣閣（でんねかく）」と呼ばれて京の五閣に数えられる開山堂など、紅葉以外の見どころも豊富。ぜひ、一度は秋の東福寺に足を運んでみてほしい。
東福寺 看楓特別公開
- 時間：午前8時30分〜午後4時受付終了（閉門は4時30分）
- 拝観料：境内無料。通天橋・開山堂、東福寺本坊庭園はそれぞれ400円（小中学生300円）。龍吟庵は500円（小中学生300円）
●交通アクセス
- 京都駅からJR奈良線で約3分の「東福寺」から徒歩10分
- 大阪方面からは、京阪電鉄「鳥羽街道」下車で徒歩8分、「東福寺」下車で徒歩10分
※紅葉の期間、東福寺の駐車場は閉鎖
取材・文・写真＝黒岩 正和