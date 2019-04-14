日本の春は色彩豊かだ。薄紅色の桜が散ると、黄色の花々が風景を彩る。宮城県のスイセンの名所である蔵王町「みやぎ蔵王えぼしリゾート」、菜の花が美しい大崎市「ひまわりの丘」と角田市「阿武隈川河川敷」を紹介。

「みやぎ蔵王えぼしリゾート」のスイセン畑：宮城県蔵王町

例年の見頃：4月下旬～5月中旬

宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰の後烏帽子岳（うしろえぼしだけ）中腹に広がる「みやぎ蔵王えぼしリゾート」は、パウダースノーのゲレンデを滑走できるスキー場として有名。春は銀世界から一変、約55万株ものスイセンで彩られる。ゲレンデの下から斜面を見上げれば、視界いっぱいに広がるスイセンの黄色。爽やかな花の香りに包まれながら、癒しの時間が過ごせる。キングアルフレッドやガーデンジャイアントなど、約30品種ものスイセンが見られるのも魅力だ。

ゲレンデにスイセンの甘い香りが漂う 写真提供：みやぎ蔵王えぼしリゾート

2019年4月19日から5月中旬までは、「みやぎ蔵王えぼしすいせん祭り」が開催される。期間中は展望ロープウエーが運行され、空中散歩を楽しみながらスイセン畑を一望できる。みやぎ蔵王えぼしリゾートから車で10分の遠刈田（とおがった）温泉には2つの共同浴場があるので、スイセン観賞後に湯あみを楽しむのもおすすめだ。

【DATA】

住所： 宮城県蔵王町遠刈田温泉

宮城県蔵王町遠刈田温泉 アクセス： JR「白石蔵王」駅から車で40分

JR「白石蔵王」駅から車で40分 TEL： 0224-34-4001（みやぎ蔵王えぼしリゾート）

0224-34-4001（みやぎ蔵王えぼしリゾート） すいせん祭り： 2019年4月19日（金）〜5月中旬

2019年4月19日（金）〜5月中旬 営業時間： 午前8時30分～午後4時30分

午前8時30分～午後4時30分 定休日： 期間中無休

期間中無休 料金： 入場料600円（中学生以下無料）※ロープウエーは別途

入場料600円（中学生以下無料）※ロープウエーは別途 多言語対応：HP…英語

「ひまわりの丘」の菜の花畑：宮城県大崎市

例年の見頃：4月下旬〜5月上旬

なだらかな丘に咲き誇る菜の花畑 写真提供：大崎市三本木総合支所地域振興課

宮城県北西部に位置する大崎市の三本木（さんぼんぎ）地域に広がる「ひまわりの丘」。約6ヘクタールもの丘陵は、その名の通り夏になると46万本のヒマワリが咲き誇る花の名所だ。春にひまわりの丘を彩るのは菜の花畑。約200万本もの菜の花が一斉に咲きそろう4月下旬には、丘全体に大きなイエローカーペットが敷かれたかのような絶景が広がる。残雪を頂く山並みや青空とのコントラストも見逃せない美しさだ。

花の見頃に合わせ、「菜の花まつり」が開催され、菜の花の摘み取り体験が楽しめるほか、菜の花を使ったアイスクリームやお菓子の販売などが行われる。

【DATA】

住所： 宮城県大崎市三本木斉田地区 ひまわりの丘

宮城県大崎市三本木斉田地区 ひまわりの丘 アクセス： JR「古川」駅からミヤコーバス三本木音無行きで約30分の終点下車、徒歩10分

JR「古川」駅からミヤコーバス三本木音無行きで約30分の終点下車、徒歩10分 TEL： 0229-52-2112（大崎市三本木総合支所地域振興課）

0229-52-2112（大崎市三本木総合支所地域振興課） 菜の花まつり： 2019年4月20日（土）～5月6日（月）

2019年4月20日（土）～5月6日（月） 営業時間： 午前9時〜午後5時

午前9時〜午後5時 料金：入場無料

「阿武隈川河川敷」の菜の花畑：宮城県角田市

例年の見頃：4月下旬〜5月上旬

菜の花畑と蔵王連峰 写真提供：角田市産業建設部商工観光課

福島県西郷（にしごう）村に位置する標高1835メートルの旭岳から発し、阿武隈（あぶくま）山地や奥羽山脈の支流を合わせながら宮城県へと流れる阿武隈川。その中流にある街、宮城県角田（かくだ）市の角田橋右岸の河川敷は、春になると黄色一色になる。地元の青年会が育てた約250万本もの菜の花が咲き誇り、阿武隈川の流れと雪が残る蔵王連峰との共演は絶景そのもの。

花の見頃には、地場産品の販売や和太鼓ライブなどイベント盛りだくさんの「かくだ菜の花まつり」も開催。2019年は4月28日に行なわれる。菜の花観賞の後は、阿武隈川河川敷の菜の花畑から車で約5分の所にある「角田市郷土資料館」に立ち寄るのもおすすめ。例年4月下旬～5月上旬には「甲冑展」が開催される。

市指定文化財の角田領主石川氏伝来とされる甲冑 写真提供：角田市産業建設部商工観光課

【DATA】

住所： 宮城県角田市阿武隈川河川敷 角田橋右岸

宮城県角田市阿武隈川河川敷 角田橋右岸 アクセス： JR「角田」駅から車で10分

JR「角田」駅から車で10分 TEL： 0224-63-2120（角田市産業建設部商工観光課）

0224-63-2120（角田市産業建設部商工観光課） 菜の花まつり：2019年4月28日（日）午前10時～午後3時 入場無料

取材・文＝シュープレス

（バナー写真＝宮城県大崎市「ひまわりの丘」の菜の花畑 写真：大崎市三本木総合支所地域振興課）