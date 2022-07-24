津軽富士見湖に架かる「鶴の舞橋」（青森県鶴田町）は、全長300メートルもある木造の三連太鼓橋。2016年にJR東日本のCMに登場すると、岩木山と織りなす絶景が話題を呼び、津軽地方の人気観光スポットとなった。

飛翔する鶴のような美しいフォルム

約100メートルの太鼓橋が3つ連なる「鶴の舞橋」。連結部分に当たる2つの踊り場をそれぞれ鶴の頭に見立てて、つがいの鶴が翼を重ねるように飛翔する姿を表現している。

優雅なアーチに、青森特産のヒバ材が温もりを加えている。橋脚の直径は30センチで、丸太を3000本、板材を3000枚使用。さらに橋の全長300メートル、幅3メートルと“3”尽くし。三連の太鼓橋にあわせて縁起を担いだようで、パワースポットとしても人気上昇中だ。

木造の三連太鼓橋としては日本一の長さを誇り、対岸に渡るには約5分。「長生き（長い木）の橋」の語呂合わせで、「渡ると長寿になる」と遠方から訪れる人もいるらしい。

JRのCMで人気観光スポットに

津軽平野に裾野を広げる青森県最高峰の岩木山（標高1625メートル）は、地元では津軽富士として親しまれている。鶴の舞橋が架かる津軽富士見湖は、弘前藩4代藩主・津軽信政が1660（万治3）年、新田開発のために堤防を築き、用水池としたのが始まりとされる。

1994（平成6）年に完成した鶴の舞橋を一躍有名にしたのが、2016年に放送されたJR東日本・大人の休日倶楽部のCM。鶴の舞橋をゆったりと渡る名女優・吉永小百合が、ふと足を止めて鏡のように静かな湖面に視線を向けると、そこには津軽の逆さ富士が美しく映し出されている――。あまり知られていなかった橋に、全国から観光客が押し寄せるようになった。

鶴の舞橋に行くには、富士見湖パークの駐車場から歩くのが定番。第一駐車場には鶴田町の名産品や土産物がそろう観光施設「ここにもあるじゃ」が隣接し、対岸には丹頂鶴自然公園もあるので、周辺観光もゆっくりと楽しもう。

富士見湖パーク第一駐車場近くから見た鶴の舞橋

鶴の舞橋

住所： 青森県北津軽郡鶴田町廻堰字大沢

青森県北津軽郡鶴田町廻堰字大沢 料金： 無料

無料 アクセス：JR五能線「陸奥鶴田」駅から車で約15分

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部