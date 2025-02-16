幕末・明治の殖産興業を陰に日なたに支えたのは、海外から移り住んだ実業家たちだった。長崎市の「グラバー園」は彼らの旧宅と功績を伝える屋外ミュージアム。レトロな名建築や港町のパノラマ、季節の草花が魅力の人気観光スポットである。

国際都市に現存する日本最古の木造洋風住宅

鎖国と呼ばれる出入国禁止令が敷かれた江戸時代、長崎は西欧に開かれた唯一の町だった。徳川幕府は1636（寛永13）年、長崎湾に人口島「出島」を築造し、5年後にオランダ商館を置いて貿易の窓口とした。

時は下って1858（安政5）年、幕府は開国を求める欧米5カ国と修好通商条約を結ぶ。開港地となった長崎では、出島から南の湾岸エリアに約11万坪の外国人居留地を設けた。今でも市の中心部を歩けば、レトロな洋風建築をあちこちで目にする。中でも“日本最古” の2棟は必見だ。

「大浦天主堂」（南山手町）は1864（元治元）年、在留外国人のために創建された。現存最古の教会で国宝に指定されるほか、ユネスコの世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産でもある。

その西に隣接する「旧グラバー住宅」は、1年早い1863（文久3）年に完成しており、現存する日本最古の木造洋風建築だ。国の重要文化財で、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産でもある。この建物を中心として1974年に開業した「グラバー園」は、半世紀にわたって長崎屈指の観光名所となっている。

近代日本の礎を築いた英国商人

邸宅の主人はスコットランド出身のトーマス・ブレーク・グラバー。21歳だった1859（安政6）年、英国商社の代理人として長崎へとやって来た。

2年後にはグラバー商会を設立。幕府の統治体制が揺らぐ中、土佐藩（高知県）出身の坂本龍馬を仲介役とし、倒幕を目指す薩摩藩（鹿児島県）や長州藩（山口県）に武器や艦船を密売した。そのため、薩長が中心となった明治維新（1868年）の陰の立役者とも評される。

しかしグラバーの真骨頂は、“サムライの国”から欧米に並ぶ産業国への変革を後押しした点にある。幕末の雄藩や明治政府との合同事業で手腕を発揮し、西洋のさまざまな技術をもたらした。その一つが、英国人技師を招き、長崎沖に浮かぶ高島で1868年に開発した竪坑（たてこう）だ。高島炭鉱は官営を経て岩崎弥太郎率いる三菱に払い下げられ、良質な鉄鋼原料炭で近代工業を支えた。さらに同年末には、長崎湾に英国製の機械を用いた輸入船用修理ドックを建造。この「小菅修船場」も三菱が発展させたことで、造船業は長崎の基幹産業となる。共に日本初の蒸気機関を用いた設備で、産業革命遺産の一つである。

また、キリングループの前身「ジャパン・ブルワリー・カンパニー」の創設に携わり、ビール文化の普及にも一役買っている。

庭からは造船施設が並ぶ長崎港を一望に

旧グラバー住宅は亭主の来歴や人となりと共に、近代の在日英国人の暮らしを今に伝える。まず目につくのが煙突や暖炉、アーチ型のドアなど英国式の設備。一方で屋根に瓦、壁には土が使われていて、和洋折衷のユニークな建築であることに気づく。

庭や温室にはグラバーが愛した草花が咲き誇る。彼が日本に初めて持ち込んだ東南アジアの洋ランをはじめ、四季折々にチューリップやあじさいなどが咲いて来園者を楽しませる。大実業家の植物好きという側面に親しみを覚えるだろう。

建築や風景で居留地の暮らしをしのぶ

園には旧グラバー住宅以外に2棟の居留地の木造洋風住宅が現存し、いずれも和洋の様式の調和が見事で国重文に指定されている。歴史的建造物は年間80万人の来園者のお目当てだ。

英国人貿易商フレデリック・リンガーの旧宅は、床に御影石を敷き詰めた3面のベランダが特徴だ。幕末に茶の取引の監督官としてグラバー商会に招かれたリンガーは、明治に入るとホーム・リンガー商会を設立。グラバーは1870（明治3）年に商会が倒産し、後に三菱の相談役となったため、明治時代はリンガーが長崎随一の貿易商だった。

リンガーは市内の共同水道開発に尽力するなど、近代長崎の発展に寄与した。また、ホーム・リンガー商会に勤務した倉場富三郎（グラバーの長男）は、蒸気船によるトロール（底引き網）漁業を日本に導入したことでも知られる。ちなみに、長崎ちゃんぽんの全国チェーン「リンガーハット」の屋号は、郷土の大商人にあやかったもの。

残る1棟は、英国人貿易商ウィリアム・ジョン・オルトの邸宅。古代ローマの建築様式であるトスカーナ式の円柱が並ぶベランダや、切り妻屋根がせり出した玄関ポーチを備えたユニークな設計だ（2027年3月末まで保存修理予定）。

3棟の大工棟梁（とうりょう）を務めた小山秀之進は、「洋風建築の先駆者」とたたえられる。園に隣接する大浦天主堂を建造したのに加え、同じく潜伏キリシタン関連遺産である三角西港（熊本県）や、産業革命遺産の高島と端島（通称・軍艦島）の炭鉱開発にも携わっており、彼もまた日本近代化の功労者の一人。2025年大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務める、放送作家・小山薫堂氏の高祖父でもある。

グラバー園はほかにも、市内各所にあった明治期の洋館や外国人住宅6棟が移築されている。屋内で当時の調度品や近代長崎に関する展示を眺めたり、レトロな洋装を借りて園内を散策できたりと、いろいろな楽しみがある。

散策路にも見どころは多い。グラバーらが愛した折々の草花や、造船所が広がる港を眺めながらビールも味わえる。当時の石畳が残るノスタルジックな旧居留地で、近代日本の発展に寄与した異邦人たちに思いをはせよう。

営業日時・料金等はグラバー園公式サイトを参照

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部