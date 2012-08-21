ロンドンオリンピックで、日本選手団は過去最高の計38個のメダルを獲得。メダル初獲得の1920年アントワープ大会からのメダルも累計400個となった。

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2012年7～8月、英国ロンドンで開催された第30回夏季オリンピック競技大会で、日本選手団は13競技で38個（金7・銀14・銅17）のメダルを獲得した。これまでの最高だった2004年アテネ大会の10競技37個を上回る歴代1位の成績。

今大会は1912年、ストックホルム大会に初めて日本選手団を派遣してから100年目にあたる。また、ロンドン大会最終日の8月12日に行われたレスリング男子フリースタイル66kg級で米満達弘選手が獲得した金メダルは、1920年アントワープ大会の男子テニスで初めて銀メダルを獲得してからちょうど400個目。日本にとっては節目の大会となった。

また、今大会ではこれまで日本の“お家芸”とされてきた競技以外での躍進も目立ったが、背景には、2008年から活用されている味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC＝東京北区）の存在があったといわれる。

現在、東京都は2020年のオリンピック・パラリンピック招致を目指しており、今大会の日本選手団の活躍で国内も盛り上がりを見せており、招致活動に弾みがつきそうだ。

日本選手団ロンドンオリンピックの結果

メダリスト・入賞者合計 金メダル 銀メダル 銅メダル 7 14 17 合計 38

7人の金メダリスト

村田 諒太（ボクシング男子ミドル75㎏級）

内村 航平（体操男子個人総合）

小原 日登美（レスリング女子フリースタイル48㎏級）

伊調 馨（レスリング女子フリースタイル63㎏級）3大会連続

吉田 沙保里（レスリング女子フリースタイル55㎏級）3大会連続

米満 達弘（レスリング男子フリースタイル66㎏級）

松本 薫（柔道女子57㎏級）

過去の夏季大会の成績