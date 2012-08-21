ロンドンオリンピックで、日本選手団は過去最高の計38個のメダルを獲得。メダル初獲得の1920年アントワープ大会からのメダルも累計400個となった。
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2012年7～8月、英国ロンドンで開催された第30回夏季オリンピック競技大会で、日本選手団は13競技で38個（金7・銀14・銅17）のメダルを獲得した。これまでの最高だった2004年アテネ大会の10競技37個を上回る歴代1位の成績。
今大会は1912年、ストックホルム大会に初めて日本選手団を派遣してから100年目にあたる。また、ロンドン大会最終日の8月12日に行われたレスリング男子フリースタイル66kg級で米満達弘選手が獲得した金メダルは、1920年アントワープ大会の男子テニスで初めて銀メダルを獲得してからちょうど400個目。日本にとっては節目の大会となった。
また、今大会ではこれまで日本の“お家芸”とされてきた競技以外での躍進も目立ったが、背景には、2008年から活用されている味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC＝東京北区）の存在があったといわれる。
現在、東京都は2020年のオリンピック・パラリンピック招致を目指しており、今大会の日本選手団の活躍で国内も盛り上がりを見せており、招致活動に弾みがつきそうだ。
日本選手団ロンドンオリンピックの結果
|メダリスト・入賞者合計
|金メダル
|銀メダル
|銅メダル
|7
|14
|17
|合計 38
7人の金メダリスト
村田 諒太（ボクシング男子ミドル75㎏級）
内村 航平（体操男子個人総合）
小原 日登美（レスリング女子フリースタイル48㎏級）
伊調 馨（レスリング女子フリースタイル63㎏級）3大会連続
吉田 沙保里（レスリング女子フリースタイル55㎏級）3大会連続
米満 達弘（レスリング男子フリースタイル66㎏級）
松本 薫（柔道女子57㎏級）
過去の夏季大会の成績
|開催年
|都市
|金
|銀
|銅
|計
|メダル獲得種目と主な選手
|1912
|ストックホルム
|0
|1916
|ベルリン（中止）
|中止
|1920
|アントワープ
|2
|2
|男子テニス
|1924
|パリ
|1
|1
|レスリング
|1928
|アムステルダム
|2
|2
|1
|5
|陸上（織田幹雄、人見絹枝）、水泳
|1932
|ロサンゼルス
|7
|7
|4
|18
|陸上（南部忠平）、水泳、馬術（西竹一）
|1936
|ベルリン
|6
|4
|10
|20
|陸上、水泳（前畑秀子）
|1948
|ロンドン
|日本は不参加
|1952
|ヘルシンキ
|1
|6
|2
|9
|レスリング、水泳、体操
|1956
|メルボルン
|4
|10
|5
|19
|水泳、体操（小野喬）、レスリング
|1956
|ストックホルム
|馬術のみ開催で日本は不参加
|1960
|ローマ
|4
|7
|7
|18
|体操、水泳、レスリング、射撃
|1964
|東京
|16
|5
|8
|29
|ボクシング、バレーボール（東洋の魔女）、体操、レスリング、ウェイトリフティング（三宅義信）、柔道、陸上（円谷幸吉）、水泳、射撃
|1968
|メキシコシティー
|11
|7
|7
|25
|体操、レスリング、ウェイトリフティング、陸上、バレーボール、サッカー（釜本邦茂）、ボクシング
|1972
|ミュンヘン
|13
|8
|8
|29
|水泳、バレーボール、体操、レスリング、柔道
|1976
|モントリオール
|9
|6
|10
|25
|バレーボール、体操、レスリング、柔道、アーチェリー、ウェイトリフティング
|1980
|モスクワ
|日本は不参加
|1984
|ロサンゼルス
|10
|8
|14
|32
|体操、レスリング、柔道〈山下泰裕）、射撃、水泳、バレーボール、ウエイトリフティング、自転車、アーチェリー
|1988
|ソウル
|4
|3
|7
|14
|水泳（鈴木大地）、レスリング、柔道、射撃、体操
|1992
|バルセロナ
|3
|8
|11
|22
|水泳（岩崎恭子）、柔道〈吉田秀彦、古賀稔彦）、陸上（有森裕子）、体操、射撃、レスリング、野球（小久保裕紀）
|1996
|アトランタ
|3
|6
|5
|14
|柔道（野村忠宏）、セーリング、野球（井口忠仁、福留孝介）、陸上、レスリング、自転車
|2000
|シドニー
|5
|8
|5
|18
|陸上（高橋尚子）、柔道（井上康生、田村亮子）、水泳、レスリング、ソフトボール、テコンドー
|2004
|アテネ
|16
|9
|12
|37
|陸上（室伏広治、野口みずき）、水泳（北島康介）、体操、レスリング（吉田沙保里、伊調馨）、柔道（鈴木桂治）、セーリング、ソフトボール（上野由岐子）、野球（松坂大輔、黒田博樹）
|2008
|北京
|9
|8
|8
|25
|水泳、レスリング、柔道、ソフトボール、体操、フェンシング、陸上、自転車
|2012
|ロンドン
|7
|14
|17
|38
|上記を参照
|2016
|リオデジャネイロ
|2020
|東京？
|招致活動中
|計
|130
|126
|144
|400