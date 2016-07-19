東京・上野の国立西洋美術館を含む「ル・コルビュジエの建築作品」がユネスコの世界文化遺産に登録された。日本の世界遺産はこれで20件となった。
※「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を含む「日本の世界遺産一覧」最新版（2018年6月現在）はこちら
東京で初めての世界文化遺産
国連教育科学文化機関（ユネスコ）は2016年7月17日、トルコのイスタンブールで開催した世界遺産委員会で、フランス、日本などが共同推薦した「ル・コルビュジエの建築作品」を世界文化遺産に登録した。対象となった「構成資産」は7カ国17施設に及び、日本の国立西洋美術館（東京都台東区）も含まれる。東京都内での世界文化遺産への登録は初めて。これで日本の世界文化遺産は16件となり、4件の自然遺産と合わせ、日本の世界遺産登録は合計20件となった。
世界遺産は、1972年のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（世界遺産条約）に基づいて、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つと認められた遺跡や景観、自然などがリストに登録される。
日本では1993年12月、法隆寺地域の仏教建造物（奈良県）、姫路城（兵庫県）が国内で最初の世界文化遺産に同時登録された。それ以降、2015年に登録された「明治日本の産業革命遺産」（福岡県）まで15件ある。また世界自然遺産は、1993年に同時登録された屋久島（鹿児島県）、白神山地（青森・秋田県）のほか、知床（北海道）、小笠原諸島（東京都）の4件。
世界全体では2016年6月時点で、1031件の世界遺産（うち文化遺産802件、自然遺産197件、複合遺産32件）が登録されている（条約締約国192カ国）。
日本のユネスコ世界遺産
|登録対象
|登録時期
|文化遺産
|法隆寺地域の仏教建造物（奈良県）
|1993年12月
|姫路城（兵庫県）
|1993年12月
|古都京都の文化財（京都府、滋賀県）
|1994年12月
|白川郷・五箇山の合掌造り集落（岐阜県、富山県）
|1995年12月
|原爆ドーム（広島県）
|1996年12月
|厳島神社（広島県）
|1996年12月
|古都奈良の文化財（奈良県）
|1998年12月
|日光の社寺（栃木県）
|1999年12月
|琉球王国のグスクおよび関連遺産群（沖縄県）
|2000年12月
|紀伊山地の霊場と参詣道（奈良県、和歌山県、三重県）
|2004年7月
|石見銀山遺跡とその文化的景観（島根県）
|2007年6月
|平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群（岩手県）
|2011年6月
|富士山―信仰の対象と芸術の源泉（山梨県、静岡県）
|2013年6月
|富岡製糸場と絹産業遺産群（群馬県）
|2014年6月
|明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口県、岩手県、静岡県）
|2015年7月
|ル・コルビュジエの建築作品－近代建築への顕著な貢献－（国立西洋美術館＝東京都）
|2016年7月
|自然遺産
|屋久島（鹿児島県）
|1993年12月
|白神山地（青森県、秋田県）
|1993年12月
|知床（北海道）
|2005年7月
|小笠原諸島（東京都）
|2011年6月