国立がん研究センターが初めて公表したがんと診断された人の3年後の生存率は71.3%だった。早期発見ならば、生存率はさらに高まる。
国立がん研究センターが集計した2011年にがんと診断された人の「3年生存率」は71.3%だった。全国の「がん診療連携拠点病院」など268施設の30万6381件を対象に分析した。がんの種類別では、前立腺がん99.0％、乳がん95.2%、子宮体がん85.5%などが高かった一方で、治療が難しいとされるすい臓がんは15.1%と他の部位のがんと比べて、極端に低かった。同時に公表した08～09年にがんと診断された人の「5年生存率」は65.8％だった。
がんの3年と5年生存率
|3年生存率
|5年生存率
|前立腺がん
|99.0
|98.4
|乳がん
|95.2
|92.7
|子宮体がん
|85.5
|82.5
|子宮頚がん
|78.8
|75.6
|大腸がん
|78.1
|72.9
|胃がん
|74.3
|71.1
|ぼうこうがん
|73.5
|70.9
|肝臓がん
|53.6
|39.6
|食道がん
|52.0
|43.7
|肺がん
|49.4
|40.0
|すい臓がん
|15.1
|10.0
|全体
|71.3
|65.8
国立がん研究センターの公表資料を基に編集部作成
かつて、がんは「不治の病」と考えられていた。しかし、画像診断装置の進化で早期発見の確率で高まり、がん細胞の遺伝子を特定して攻撃する分子標的薬の誕生など、治療法も日々、進歩している。「がんサバイバー」は確実に増えている。
主ながんの「ステージ別3年生存率」を見ると、早い段階で発見するほど、生存率が高くなるのは共通の傾向だ。乳がんの場合、ステージ1期100％、2期98％と極めて高い。胃がんや肺がんはステージが進むごとに落ち込みが大きい。
同センターはこれまで診断データを基に5年生存率を報告してきたが、新しい治療法や新薬の効果を迅速に把握し、今後のがん対策に活用できるよう、3年生存率を初めて公表した。
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