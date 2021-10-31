フライパンに油を引いて卵を割り入れるだけ。包丁不要、洗い物も最少ですむ目玉焼きは、最強の朝ごはんメニュー。パンとサラダに合わせても、ごはんとみそ汁に合わせてもどっちもおいしい！

キユーピーが全国20～60代の男女2060人を対象に実施した卵についての意識調査で、「好きな卵料理」を聞いところ、「目玉焼き」が69.7%でトップ。「ゆで卵」66.5%、「チャーハン」64.8%が続いた。

好きな目玉焼きの焼き方は、「片面半熟」が70.5%で突出して高く、「片面固焼き」14.1%を加えると、片面派が8割を超えた。居住地域別では、関東地方は「片面半熟」派75.6%で他地域に比べて高かった。

目玉焼きにかける調味料は「しょうゆ」59.4%が突出。次点の「塩」28.5%とはダブルスコアだ。「しょうゆ」は居住地域別では北海道67.7%、東北78.0%と北日本での支持率が特に高い。目玉焼きと一緒に食べるのは「ごはん」が64％で最も多く、「パン」42.8%を20ポイント以上引き離した。

国際鶏卵委員会（IEC）が公表した、2020年の日本人1人当たりの年間鶏卵消費量は前年より2個増えて340個。1日1個卵を食べる卵好きな日本人にとって、目玉焼きは「和食」なのかも。

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