長引くコロナ禍で、「学校に行きたくない」と感じる子どもが増えている。一方で、半数以上の子どもはオンライン授業を「うれしい」と肯定的にとらえている。

国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）が発表した新型コロナウイルスと子供に関するアンケート調査によると、「学校に行きたくないことがあるか？」との問いに対し、小中高校生の回答者の4割近くが「ある」と答えた。心の状態を尋ねる質問では、「コロナのことを考えると嫌だ」との答えが4割近くを占め最多だった。

調査は2021年9月中旬から下旬にかけて行われ、全国の小学1年から高校3年までの計1271人から回答を得た。

「学校に行きたくないことがあるか」との質問については、「いつも」が8％、「たいてい」が6％、「ときどき」が24％をそれぞれ占めた。この3つを合わせると38％となり、1年前の20年秋に行った同様の調査時の31％よりも7ポイント増えた。

最近1カ月の心の状態を尋ねる質問（複数回答可）では、「コロナのことを考えると嫌だ」との回答が38％を占め、以下、「すぐにイライラしてしまう」（28％）、「集中できない」（26％）、「寝つけない・夜目が覚める」（20％）、「嫌な夢・悪夢をよくみる」（15%）などが続いた。前回調査では「コロナのことを考えると嫌だ」との回答は42％。今回はやや改善したものの、同センターではまだ注意が必要だとしている。

また、コロナ禍で全国的に増えたオンライン授業に関連し、「授業をオンラインでやると言われたらどうか」と尋ねる質問では、「どちらかというとうれしい」が最も多く32％を占めた。以下、「どちらかというとうれしくない」（24％）、「とてもうれしい」（21％）、「まったくうれしくない」（15％）などの回答が続き、肯定的な考えがやや多い結果となった。

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