日本で一番高い山は富士山、長い川は信濃川。でも2番目以降となると、答えが怪しくなる。山と川のトップ10を、おさらいしてみた。
正解は2番目に高い山が北岳、2番目に長い川は利根川。山も川もトップ10は、全てが東日本にある。
標高3000メートルを超えるのは23山あり、どれも山梨、長野、静岡、岐阜の4県に集中している。2014年4月1日に国土地理院が、全地球測位衛星システム（GNSS）など新たな測量技術の発展・普及に伴い、全国の三角点の標高成果を新しい値に改定した。これにより、それまで4位だった間ノ岳は1メートル高くなり、奥穂高岳と並んで3位になった。
信濃川は、山梨、埼玉、長野3県の県境にある甲武信ケ岳（標高2475メートル）を源流に、長野県では「千曲川」と呼ばれ、新潟県境で「信濃川」となり、日本海へ流れている。川のトップ10のうち日本海に注ぐのは、信濃川、石狩川、天塩川、最上川、阿賀野川の5つ。利根川、北上川、阿武隈川、木曽川、天竜川は太平洋に流れる。
高い山トップ10
|順位
|名前
|標高（m）
|場所
|1
|富士山（ふじさん）
|3776
|山梨県、静岡県
|2
|北岳（きただけ）
|3193
|山梨県
|3
|奥穂高岳（おくほたかだけ）
|3190
|長野県、岐阜県
|3
|間ノ岳（あいのだけ）
|3190
|山梨県、静岡県
|5
|槍ケ岳（やりがたけ）
|3180
|長野県、岐阜県
|6
|東岳（ひがしだけ）
|3141
|静岡県
|7
|赤石岳（あかいしだけ）
|3121
|長野県、静岡県
|8
|涸沢岳（からさわだけ）
|3110
|長野県、岐阜県
|9
|北穂高岳（きたほたかだけ）
|3106
|長野県、岐阜県
|10
|大喰岳（おおばみだけ）
|3101
|長野県、岐阜県
出所：国土地理院のHPを基に作成
長い川トップ10
|順位
|名前
|長さ（km）
|流域関係都道府県
|1
|信濃川（しなのがわ）
|367
|新潟、長野（千曲川）、群馬
|2
|利根川（とねがわ）
|322
|茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京
|3
|石狩川（いしかりがわ）
|268
|北海道
|4
|天塩川（てしおがわ）
|256
|北海道
|5
|北上川（きたかみがわ）
|249
|岩手、宮城
|6
|阿武隈川（あぶくまがわ）
|239
|福島、宮城
|7
|木曽川（きそがわ）
|229
|長野、岐阜、愛知、三重、滋賀
|7
|最上川（もがみがわ）
|229
|山形、宮城
|9
|天竜川（てんりゅうがわ）
|213
|長野、愛知、静岡
|10
|阿賀野川（あがのがわ）
|210
|新潟、福島、群馬
出所：国土交通省のHPを基に作成
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