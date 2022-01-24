日本で一番高い山は富士山、長い川は信濃川。でも2番目以降となると、答えが怪しくなる。山と川のトップ10を、おさらいしてみた。

正解は2番目に高い山が北岳、2番目に長い川は利根川。山も川もトップ10は、全てが東日本にある。

標高3000メートルを超えるのは23山あり、どれも山梨、長野、静岡、岐阜の4県に集中している。2014年4月1日に国土地理院が、全地球測位衛星システム（GNSS）など新たな測量技術の発展・普及に伴い、全国の三角点の標高成果を新しい値に改定した。これにより、それまで4位だった間ノ岳は1メートル高くなり、奥穂高岳と並んで3位になった。

信濃川は、山梨、埼玉、長野3県の県境にある甲武信ケ岳（標高2475メートル）を源流に、長野県では「千曲川」と呼ばれ、新潟県境で「信濃川」となり、日本海へ流れている。川のトップ10のうち日本海に注ぐのは、信濃川、石狩川、天塩川、最上川、阿賀野川の5つ。利根川、北上川、阿武隈川、木曽川、天竜川は太平洋に流れる。

高い山トップ10

順位 名前 標高（m） 場所 1 富士山（ふじさん） 3776 山梨県、静岡県 2 北岳（きただけ） 3193 山梨県 3 奥穂高岳（おくほたかだけ） 3190 長野県、岐阜県 3 間ノ岳（あいのだけ） 3190 山梨県、静岡県 5 槍ケ岳（やりがたけ） 3180 長野県、岐阜県 6 東岳（ひがしだけ） 3141 静岡県 7 赤石岳（あかいしだけ） 3121 長野県、静岡県 8 涸沢岳（からさわだけ） 3110 長野県、岐阜県 9 北穂高岳（きたほたかだけ） 3106 長野県、岐阜県 10 大喰岳（おおばみだけ） 3101 長野県、岐阜県

出所：国土地理院のHPを基に作成

長い川トップ10

順位 名前 長さ（km） 流域関係都道府県 1 信濃川（しなのがわ） 367 新潟、長野（千曲川）、群馬 2 利根川（とねがわ） 322 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京 3 石狩川（いしかりがわ） 268 北海道 4 天塩川（てしおがわ） 256 北海道 5 北上川（きたかみがわ） 249 岩手、宮城 6 阿武隈川（あぶくまがわ） 239 福島、宮城 7 木曽川（きそがわ） 229 長野、岐阜、愛知、三重、滋賀 7 最上川（もがみがわ） 229 山形、宮城 9 天竜川（てんりゅうがわ） 213 長野、愛知、静岡 10 阿賀野川（あがのがわ） 210 新潟、福島、群馬

出所：国土交通省のHPを基に作成

バナー写真：PIXTA