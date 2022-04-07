ワクワクとした気持ちでいっぱいの小学1年生、20年後はどんなステキな大人になっているのだろう。ランドセル用の合成皮革などを製造するクラレが毎年実施している「新小学1年生の将来就きたい職業」調査、2022年版では女の子はケーキ屋・パン屋、男の子は警察官が一番人気だった。

クラレが小学校に入学する子ども4000人を対象に実施している「将来就きたい職業」ランキングで、「ケーキ屋・パン屋」が14.6％で総合の1位となった。20年前のランキングと比較すると、2位「警察官」、4位「消防・レスキュー隊」、5位「医師」など人の命や安全にかかわる職業が順位を上げている。

新小学1年生が就きたい職業トップ10（男女総合）

2022年 2002年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 スポーツ選手 2 警察官 ケーキ屋・パン屋 3 スポーツ選手 花屋 4 消防・レスキュー隊 看護師 5 医師 教員 6 芸能人・歌手・モデル 大工・職人 7 運転士・運転手 芸能人・歌手・モデル 8 TV・アニメキャラクター 警察官 9 ユーチューバー 消防・レスキュー隊 9 花屋 医師

出所 : クラレ

男女別では、女の子は調査開始以来24年連続で「ケーキ屋・パン屋」が26.4％で圧倒的な1位。4位「医師」、5位「警察官」は過去最高順位だった。男の子は、昨年の調査で初めて1位となった「警察官」が16.8％で1位をキープ。5位「研究者」の人気もじわじわと高まっている。「ユーチューバー」は今年も順位を上げ、過去最高の6位となった。

新小学1年生の女の子が将来就きたい職業トップ10

2022年 2002年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 ケーキ屋・パン屋 2 芸能人・歌手・モデル 花屋 3 花屋 看護師 4 医師 教員 5 警察官 芸能人・歌手・モデル 6 保育士 保育士 7 看護師 美容師 8 教員 医師 9 アイスクリーム屋 音楽講師 10 美容師 ペットショップ・トリマー

出所 : クラレ

新小学1年生の男の子が将来就きたい職業トップ10

2022年 2002年（20年前） 1 警察官 スポーツ選手 2 スポーツ選手 大工・職人 3 消防・レスキュー隊 警察官 4 運転士・運転手 消防・レスキュー隊 5 研究者 運転士・運転手 6 ユーチューバー ケーキ屋・パン屋 7 TV・アニメキャラクター 医師 8 医師 料理人 9 ケーキ屋・パン屋 おもちゃ屋 10 大工・職人 パイロット

出所 : クラレ

同時に調査した「新小学1年生の親が子供に就かせたい職業」は、女の子の1位は「看護師」（18.4％）で、以下、「公務員」（15.3%）、「医師」（8.2％。男の子の1位が「公務員」（24.1％）で、以下、「会社員」（10.3％）、「医師」（7.8％）と続いた。男女とも公務員が上位に入るなど、安定志向をうかがわせる結果となった。

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2022年 2002年（20年前） 1 看護師 看護師 2 公務員 公務員 3 医師 保育士 4 医療関係 教員 5 薬剤師 医師 6 会社員 薬剤師 7 保育士 会社員 8 教員 芸能人・歌手・モデル 9 ケーキ屋・パン屋 美容師 10 美容師 キャビンアテンダント

クラレ調査

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2022年 2001年（20年前） 1 公務員 公務員 2 会社員 スポーツ選手 3 医師 医師 4 スポーツ選手 大工・職人 5 消防・レスキュー隊 会社員 6 警察官 エンジニア 7 エンジニア 教員 8 研究者 消防・レスキュー隊 9 薬剤師 パイロット 10 パイロット / 建築家 研究者

クラレ調査

バナー写真：PIXTA