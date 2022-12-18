病気の進行を抑える療法食やダイエットサポートなどペットフードの進化が著しい。定期健康診断を受け、お医者さんの指導で体重管理も怠らない。人間と同様にペットも長寿化時代に入っている。

アニコムホールディングス（本社東京）が公表した「家庭動物白書2022」によると、同社のペット保険契約を基に算出した犬の平均寿命は14.1歳、猫の平均寿命は14.4歳だった。同社が調査を開始した2008年以降、少しずつ長寿化が進んでいることが分かる。

犬猫ともに室内飼育が一般的になり、事故や病気のリスクが減少したほか、動物の健康・医療に関する研究が進み、品種や年齢に合ったフードの開発が進み、より健康的な生活を送れるようになったことが影響していると考えられる。

「家庭動物白書」では、同社のペット保険契約の犬種上位40種、猫種上位20種の平均寿命も公表している。犬は、超小型や小型犬が長寿の傾向にある。

犬種別の平均寿命（長）2020年度

平均寿命 トイ・プードル 15.4 カニーヘン・ダックスフンド 15.0 イタリアン・グレーハウンド 14.9 ミックス（10キロ未満） 14.8 ミニチュア・ダックスフンド 14.8 柴 14.8 ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 14.8

出所 : アニコムホールディングス

犬種別の平均寿命（短）2020年度

平均寿命 バーニーズ・マウンテン・ドッグ 8.7 ブルドッグ 9.4 ゴールデン・レトリーバー 10.9 フレンチ・ブルドッグ 11.1 シベリアンハスキー 11.2 秋田 11.5 ボストン・テリア 11.8

出所 : アニコムホールディングス

猫種別の平均寿命（長）2020年度

平均寿命 サイベリアン 15.7 日本猫 15.2 ミックス 14.9 ラグドール 14.9 アメリカン・カール 14.8

出所 : アニコムホールディングス

猫種別の平均寿命（短）2020年度

平均寿命 ミヌエット 8.3 エキゾチック・ショートヘア― 12.2 メイン・クーン 12.9 ブリティッシュ・ショートヘアー 13.4 ラガマフィン 13.5

出所 : アニコムホールディングス

バナー写真 : PIXTA