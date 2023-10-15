ブランド総合研究所の地域ブランド調査は、北海道が15回連続のトップ。一方、15回の調査中、12回目の最下位に沈んだ茨城県は、水戸の偕楽園、袋田の滝、国営ひたち海浜公園など魅力ある行ってみたい観光地がいっぱい。香り高いメロン、シャキシャキのレンコン、冬はアンコウ鍋と旨いものの宝庫でもある。控え目すぎるの？ PRベタなの？
民間調査会社ブランド総合研究所の「地域ブランド調査2023」で、全国で最も魅力的な都道府県は北海道だった。都道府県が調査対象となった09年から15年連続で1位。「観光意欲度」「（地域産品の）食品想起率」などでもトップだった。2位は15年連続で京都府。順位の入れ替わりはあったが、トップ10にランクインした都道府県の顔ぶれは同じだった。
都道府県の魅力度ランキング トップ10
|順位
|都道府県
|魅力度
|1（1）
|北海道
|72.4（73.3）
|2（2）
|京都府
|56.6（57.3）
|3（3）
|沖縄県
|52.7（53.6）
|4（4）
|東京都
|49.0（49.3）
|5（5）
|大阪府
|43.3（43.2）
|6（7）
|福岡県
|40.4（40.8）
|7（6）
|神奈川県
|39.4（41.6）
|8（8）
|奈良県
|37.2（36.9）
|9（10）
|石川県
|33.4（33.1）
|10（9）
|長崎県
|32.3（35.8）
出所 : 第18回「地域ブランド調査2023」
順位欄と魅力度指数欄の（）は前年値
下位グループの顔ぶれも例年とほとんど変わらず。最下位は茨城県。前回調査で最下位だった佐賀県と順位が入れ替わった。茨城が最下位になるのは09年の調査開始以来12回目。
都道府県の魅力度 ボトム6
|順位
|都道府県
|魅力度
|42（41）
|徳島県
|16.6（17.4）
|42（43）
|山口県
|16.6（15.4）
|44（44）
|群馬県
|16.3（15.1）
|45（45）
|埼玉県
|15.8（14.3）
|46（47）
|佐賀県
|13.8（13.2）
|47（46）
|茨城県
|13.7（13.5）
出所 : 第18回「地域ブランド調査2023」
順位欄と魅力度指数欄の（）は前年値
市区町村の魅力度では札幌市が3年連続9度目の1位。函館市が3位、小樽市が8位と北海道から3市がランクインした。
市区町村魅力度ランキング
|1（1）
|札幌市
|59.4 (63.9)
|2（2）
|京都市
|57.8 (59.5)
|3（3）
|函館市
|56.6 (58.7)
|4（8）
|金沢市
|53.1 (50.9)
|5（7）
|鎌倉市
|52.0 (52.1)
|6（6）
|神戸市
|51.8 (55.7)
|7（4）
|横浜市
|50.7 (56.1)
|8（4）
|小樽市
|50.6 (55.8)
|9（9）
|那覇市
|46.4 (49.8)
|10（12）
|軽井沢町
|46.1 (48.8)
出所 : 第18回「地域ブランド調査2023」
順位欄と魅力度指数欄の（）書きは前年値。北海道内の自治体をカラー表示した。
地域ブランド調査は2006年から毎年実施。全国の1000市区町村と47都道府県について、認知度、観光意欲、居住意欲、地域資源評価などを質問し、約3万4000人の回答を集計、数値化している。
バナー写真 : 茨城県国営ひたち海浜公園（PIXTA）