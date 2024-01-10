1月半ばから2月初めにかけ、中学受験が本番を迎える。都市部の受験熱は依然として高く、東京都では2023年春に小学校卒業生の国私立進学が2割を超えた。

東京都教育委員会の「2023年度公立学校統計調査報告書」によると、23年3月に都の公立小学校を卒業したのは9万8518人。そのうち77.8 ％に当たる7万6611人が都内の公立中に進学、19．8％に当たる1万9521人が都内の私立中に進学した。このほか、国立中に443人、都外の中学校に1769人が進んだ。国私立の入学割合は20.2％と2割を超えた。都外進学の多くも、受験を経て隣県の私立中に入学したとみられる。

東京都では近年、公立小を卒業した子どもの（都内）私立中への進学が人数、割合ともに増加している。2016年度（17年3月卒業）は1万5626人、17.0％で、進学者はこの6年で約3900人増え、割合は2.8ポイント上昇した。

都心部の状況を見ると、私立中への進学率はさらに高まる。下表は、東京23区の「都内私立中進学率」トップ10。文京区の数字が飛び抜けて高く、ほぼ2人に1人が私立中に進学する。

東京都23区の「都内私立中学進学率」トップ10

1 文京区 49.50%（△0.53） 2 中央区 43.14%（△4.51） 3 港区 42.47%（△0.99） 4 目黒区 39.43%（▼0.18） 5 千代田区 37.50%（△0.03） 6 渋谷区 36.53%（△1.96） 7 世田谷区 35.44%（△0.69） 8 新宿区 34.85%（▼0.05） 9 杉並区 32.69%（△1.31） 10 豊島区 32.06%（▼1.63）

東京都の2023年度公立学校統計調査報告書をもとにnippon.com 編集部作成

上位自治体のうち港区や中央区、世田谷区は「都外中学校への進学者」も多く（それぞれ82人、94人、164人）実際の私立中進学率はさらに高いとみられる。

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