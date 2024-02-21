残業中の空腹しのぎに軽食を買おうとコンビニに行くと、パッケージに「高タンパク」「低糖質」「低脂質」をうたう商品のなんと多いことか！世の中の栄養への関心の高さの現れ？ それでも、ジューシー肉まんを選んでしまう私を許して！

昆布や煮豆などの加工食品のフジッコが、20-60代の男女520人に食事の選び方についてインターネット経由でアンケート調査を実施。栄養成分などで気にしているものを聞いたところ、最も多くの人が選択したのは「糖質」34.6%で、「脂質」31.7%、「タンパク質」31.0%が続いた。

栄養成分などを気にする理由は、「体型維持のため」39.8%、「病気やその予防のため」38.7%、「ダイエット」31.7%が上位だった。体型や健康のため、糖質や脂質を抑え、タンパク質を取ろうという意識が強いことがうかがえる。

食べることを避けている（抵抗を感じる）料理は、「ご飯もの」44.2%、「揚げもの」41.1%がトップ2。罪悪感の象徴としても語られることのある「スイーツ」や「ラーメン」よりも、日常的な食事の糖質・脂質を気にしている人が多いようだ。

その一方で、 1食あたりの糖質、タンパク質の量の目安を決めている人は、いずれも2割にも満たなかった。フジッコは「多くの人は、なんとなく糖質が少なくタンパク質の多い食品を選んでいる結果、食事の選択肢を狭めている可能性が考えられる」としている。

バナー画像 : PIXTA