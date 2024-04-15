現役では国内最古の蒸気機関車が引退した。誕生から101年。ラストランには多くの鉄道ファンが詰めかけ、別れを惜しんだ。

国内最古の現役の蒸気機関車が牽引（けんいん）する「SL人吉」が2024年3月23日、老朽化のため営業運転を終えた。機関車が101歳を超え、修理などが困難となってきたことから現役を退いた。

SL人吉を運行してきたJR九州によると、同機関車は1922年11月18日に誕生した「8620形58654号機」で、通称「ハチロク」と呼ばれて親しまれた。最初に長崎県の浦上機関区に配備された後、福岡、鹿児島、大分、佐賀、熊本の九州各県で活躍した。

SL人吉の歴史

1922年11月18日

蒸気機関車「8620形58654号機」誕生

1975年3月

役割を終え、保存

1988年8月28日

「SLあそBOY」として運行開始

1989年10月21日

「SLあそBOY」が米コロラド州の「デュランゴ・アンド・シルバートン狭軌鉄道」とSL姉妹提携

2005年8月28日

「SLあそBOY」運行終了

2009年4月25日

「SL人吉」として運行開始

2022年11月18日

機関車誕生100歳のイベント

2024年3月23日

「SL人吉」運行終了

出所：JR九州

誕生から約50 年たった75年3月にいったん引退し、肥薩線の矢岳駅（熊本県）で保存された。88年8月、豊肥線の熊本駅～宮地駅間を運行する「SLあそBOY」として復活した後、2005年8月に再び引退。SL復活を望むファンの声を受けて、09年4月には肥薩線の熊本駅～人吉駅間で、SL人吉として2度目の復活を果たした。20年の豪雨による影響や、コロナ禍などで一時乗客が減少したものの、23年度には3万5805人がSLの旅を楽しんだ。SL人吉の総走行距離は約36万9000キロ、総乗客数は41万4203人、総営業日数は1945日だった。

ラストランは鹿児島線の熊本駅～博多駅間で行われ、多くの人々が黒煙を上げて走る機関車の姿を見送った。SL人吉として復活した09年から、機関車のメンテナンスに当たってきた男性整備士は「わが子のようにいつもかわいがって整備をしていたSLが引退して寂しい。最後まで走ってくれて『ありがとう』『お疲れさまでした』という気持ちが一番強い」と話している。JR九州によると、機関車は熊本県人吉市に無償譲渡されるという。

バナー写真：ラストラン式典での「SL人吉」＝2024年3月23日、JR博多駅（JR九州提供）