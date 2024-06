〈1966年の今日〉6月29日 : ビートルズが来日

今日は何の日:On This Day in Japan

ビートルズが来日、武道館で5回公演

1966(昭和41)年 ザ・ビートルズが初来日。日本武道館で30日夜、7月1日昼・夜、同2日昼・夜の3日間で計5回の公演を開催。各回とも11曲を短縮版で35分間の演奏だった。7月1日昼の公演を日本テレビが収録し、同日夜に放映した。熱狂的なファンとビートルズとの間でトラブルが起こるのを避けるため、武道館や宿泊先の東京ヒルトンホテル(現ザ・キャピトルホテル東急)には厳重な警戒態勢を敷いた。

コンサートの曲目は…

1. Rock And Roll Music

2. She’s A Woman

3. If I Needed Someone(恋をするなら)

4. Day Tripper

5. Baby’s In Black

6. I Feel Fine

7. Yesterday

8. I Wanna Be Your Man(彼氏になりたい)

9. Nowhere Man(ひとりぼっちのあいつ)

10. Paperback Writer

11. I’m Down

関連記事

バナー写真 : 来日して記者会見するザ・ビートルズ 東京・千代田区の東京ヒルトンホテル(時事)