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1964年の東海道新幹線（東京―新大阪）開業から60年。この間に新幹線の路線は次々と開業し、今なおネットワークは拡大中だ。

新幹線路線（営業中）一覧

路線名 区間 距離（営業キロ） 最高速度 所要時間（最短） 東海道新幹線 東京―新大阪 552.6km 285 km/h 東京―名古屋 1時間33分

東京―新大阪 2時間21分

東京―博多 4時間46分

新大阪―博多 2時間21分 山陽新幹線 新大阪―博多 644.0km 300 km/h 東北新幹線 東京―新青森 713.7km 320 km/h 東京―仙台 1時間30分

東京―新青森 2時間58分 北海道新幹線 新青森―新函館北斗 148.8km 260 km/h 東京―新函館北斗 3時間57分

新青森―新函館北斗 57分 山形新幹線 （※） 福島―新庄 148.6km 130 km/h 東京―山形 2時間22分

東京―新庄 3時間7分 秋田新幹線 （※） 盛岡―秋田 127.3km 130 km/h 東京―秋田 3時間37分 上越新幹線 東京―新潟 333.9km 275 km/h 東京―新潟 1時間29分 北陸新幹線 東京―敦賀 575.6km 260 km/h 東京―金沢 2時間25分

東京―敦賀 3時間8分 九州新幹線 博多―鹿児島中央 288.9km 260 km/h 博多―鹿児島中央 1時間17分

新大阪―鹿児島中央 3時間41分 西九州新幹線 武雄温泉―長崎 69.6km 260 km/h 博多―長崎 1時間20分

（博多～武雄温泉は在来線特急を利用）

※山形新幹線と秋田新幹線は、在来線を新幹線と同じレール幅（1435ミリ）に変更した「ミニ新幹線」

新幹線路線（建設中・予定）一覧

路線名 区間 開業予定 所要時間（予定・試算） 北陸新幹線 敦賀―新大阪 2046年 金沢―新大阪 約1時間20分 北海道新幹線 新函館北斗―札幌 2031年以降 東京―札幌 約5時間 リニア中央新幹線 品川―名古屋 2027年以降 品川―名古屋 40分 名古屋―大阪 2045年 品川―大阪 1時間7分

（2014年10月1日公開、2024年3月16日更新、バナー写真撮影：木村 琢磨）