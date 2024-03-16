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新幹線路線図

社会 旅と暮らし

1964年の東海道新幹線（東京―新大阪）開業から60年。この間に新幹線の路線は次々と開業し、今なおネットワークは拡大中だ。
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新幹線路線図（2024年3月現在）

新幹線路線（営業中）一覧

路線名 区間 距離（営業キロ） 最高速度 所要時間（最短）
東海道新幹線 東京―新大阪 552.6km 285 km/h 東京―名古屋　1時間33分
東京―新大阪　2時間21分
東京―博多　4時間46分
新大阪―博多　2時間21分
山陽新幹線 新大阪―博多 644.0km 300 km/h
東北新幹線 東京―新青森 713.7km 320 km/h 東京―仙台　1時間30分
東京―新青森　2時間58分
北海道新幹線 新青森―新函館北斗 148.8km 260 km/h 東京―新函館北斗　3時間57分
新青森―新函館北斗　57分
山形新幹線 （※） 福島―新庄 148.6km 130 km/h 東京―山形　2時間22分
東京―新庄　3時間7分
秋田新幹線 （※） 盛岡―秋田 127.3km 130 km/h 東京―秋田　3時間37分
上越新幹線 東京―新潟 333.9km 275 km/h 東京―新潟　1時間29分
北陸新幹線 東京―敦賀 575.6km 260 km/h

東京―金沢　2時間25分
東京―敦賀　3時間8分
九州新幹線 博多―鹿児島中央 288.9km 260 km/h 博多―鹿児島中央　1時間17分
新大阪―鹿児島中央　3時間41分
西九州新幹線 武雄温泉―長崎 69.6km 260 km/h 博多―長崎　1時間20分
（博多～武雄温泉は在来線特急を利用）

※山形新幹線と秋田新幹線は、在来線を新幹線と同じレール幅（1435ミリ）に変更した「ミニ新幹線」

新幹線路線（建設中・予定）一覧

路線名 区間 開業予定 所要時間（予定・試算）
北陸新幹線
敦賀―新大阪 2046年 金沢―新大阪　約1時間20分
北海道新幹線 新函館北斗―札幌 2031年以降 東京―札幌　約5時間
リニア中央新幹線 品川―名古屋 2027年以降 品川―名古屋　40分
名古屋―大阪 2045年 品川―大阪　1時間7分

（2014年10月1日公開、2024年3月16日更新、バナー写真撮影：木村 琢磨

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