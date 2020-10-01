今日は何の日：10月1日

今日は何の日：On This Day in Japan

1964（昭和39）年 東海道新幹線が開業

東京五輪の開会を前に、東海道新幹線（東京−新大阪間）が開業した。「超特急」と呼ばれたひかり号は当時、最高時速が210キロ。両駅間を最短4時間で結んだ。現在ののぞみ号は最高時速285キロ、最短所要時間は2時間22分。

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その他の出来事

1920（大正9）年 第1回国勢調査が行われた。

1948（昭和23）年 東京、大阪、名古屋など8都市で、警察への緊急通報用電話番号が開設。当時は東京の警視庁のみ「110番」だったが、1960（昭和35）年までに全国で統一された。

1957（昭和32）年 初の5000円紙幣が発行された。当時の肖像は聖徳太子。

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2001（平成13）年 三鷹の森ジブリ美術館がオープン。

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2004（平成16）年 米国の大リーグ・マリナーズのイチローが84年ぶりに年間最多安打記録（257本）を更新。シーズン終了までに262安打を放った。

2007（平成19）年 日本郵政公社が民営化。持ち株会社の日本郵政、郵便事業会社、郵便局会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の5社が発足した。

2019（令和元）年 消費税率が、8％から10％に引き上げられた。今回から軽減税率、キャッシュレス決済でのポイント還元による負担軽減策が初めて導入された。

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