今日は何の日：11月8日

今日は何の日：On This Day in Japan

2016（平成28）年 日本の「パリ協定」批准手続きが完了

政府は、2020年以降の地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の受諾書を国連に提出し、日本が同協定を批准する手続きが完了。日本は30年度の温室効果ガスを13年度より26%削減する目標を設定している。一方、米国のトランプ大統領は17年6月、同協定からの離脱を表明した。

その他の出来事

1939（昭和14）年 映画産業を国の管理下に置くため制定された映画法に呼応し、官民合同による大日本映画協会が設立。

1956（昭和31）年 日本初の南極観測船「宗谷」が第一次南極観測隊53人を乗せて東京晴海埠頭を出港。

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1987（昭和62）年 岡本綾子が全米女子プロゴルフ協会（LPGA）ツアーで初の米国人以外の賞金女王に輝く。

1992（平成4）年 広島県で開催されたサッカーの第10回アジアカップで日本がサウジアラビアを破り、初優勝を飾る。

1997（平成９）年 北朝鮮に渡ったままになっていた日本人妻のうち15人が一時帰国。

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2005（平成17）年 国際的に重要な干潟や湖沼など湿地の保全を目指すラムサール条約の第9回締約国会議で、阿寒湖・尾瀬など日本から新たに20カ所を登録。

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2014（平成26）年 アニメーション映画監督の宮崎駿さんら3人が、米映画芸術科学アカデミーからアカデミー賞名誉賞を授与される。日本人の受賞は1990（平成2）年の黒沢明監督以来、24年ぶり2件目。

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2016（平成28）年 福岡市のJR博多駅前で、5車線ある道路が突然大きく陥没。停電が発生し、近隣住民に避難勧告が出た。現場のすぐ下で行われていた地下鉄のトンネル工事が原因とみられる。福岡市などが24時間体制で復旧作業に当たり、15日に道路の通行が再開。