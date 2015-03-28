Искусство бонсай, требующее усердия и терпения, в последние годы обретает всё больше поклонников во всём мире.

Произведения искусства, которые никогда не будут завершены

Кокэ-бонсай (бонсай из мхов)

Бонсай – традиционное японское искусство, состоящее в том, чтобы в небольшом горшке создать миниатюрную композицию из растений, обладающую эстетической ценностью. Путём обрезки ветвей, изгибая их при помощи проволоки и прочих приёмов, дереву придают желаемую форму, дополняя композицию камнями, живым мхом. Подбирают соответствующий горшок, и разными другими способами добиваются того вида, который мастер считает подходящим, то есть лучше всего передающим красоту растений. Дерево, над которым поработал опытный мастер, может стать выдающимся произведением искусства, и цены на хорошие бонсай доходят до десятков и сотен тысяч долларов.

При этом произведения бонсай никогда не могут считаться завершёнными. Для их создания используются живые деревья, они постоянно растут и меняются, а потому для поддержания их в форме требуется постоянный уход.

Бонсай происходит от искусства бонкэй, «пейзаж на подносе», пришедшего из Китая в период Хэйан (794-1192). Оно заключалось в том, что на поднос насыпали землю, песок, гравий, использовали мох, траву, деревца, камни, с помощью которых создавали миниатюрные пейзажи. Изначально это увлечение бытовало в аристократической среде, но со временем оно распространилось среди воинов и горожан, и растения в нём стали играть главную роль. Оно было таким популярным, что в период Эдо (1603-1868) некоторые воины, испытывая недостаток работы и нехватку доходов, для дополнительного заработка занялись выращиванием и продажей бонсай.

Современные веяния – бонсай с фигурками людей

Выращивание бонсай и уход за ними требуют времени и усилий. Начиная с периода Мэйдзи этим искусством занимались в основном пожилые мужчины, у которых было время на это занятие, а потому его стали воспринимать как увлечение для стариков. Однако в последние годы эта ситуация начала меняться.

Не так давно появились бонсай, декорированные фигурками, изображающими миниатюрных людей, предметы и т. п. Эти композиции получили название ман-бонсай, «бонсай с людьми». Среди них встречаются и такие, которые далеко отошли от изначального символизма традиционного бонсай, и больше напоминают диораму, отображающую реальность в миниатюре. Кроме того, на общем фоне подъёма интереса к садово-парковому искусству и растениям, увлечение бонсай начинает распространяться и среди молодёжи.

Ман-бонсай, «бонсай с людьми»

В 2017 году в префектуре Сайтама будет проходить Всемирный съезд любителей бонсай. Количество иностранных посетителей Городского музея бонсай г. Сайтама в 2014 году увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Особенно много гостей приезжает из Франции и Бельгии.

Страница Городского музея бонсай г. Сайтама (на английском языке)

Профессиональное училище бонсай в Италии

Бонсай в обычном доме

Увлечение ман-бонсай охватило не только японскую молодёжь. За рубежом тоже немало людей, которые с большим интересом отнеслись к этому новому виду искусства. В Европе, где искусство бонсай широко известно, новое веяние было подхвачено с энтузиазмом, и даже появилось профессиональное училище бонсай в Италии. О росте масштабов распространения бонсай за рубежом можно судить по данным Организации содействия развитию внешней торговли (JETRO), согласно которым за 2001 год было продано за рубеж бонсай и садовых деревьев на 640 млн йен (около 5,4 млн долларов), а в 2011 году – на рекордную за все предыдущие годы сумму в 6700 млн йен (примерно 56 млн долларов), то есть продажи за 10 лет выросли более чем в 10 раз.

В период Эдо (1603-1868) люди любовались миниатюрными пейзажами, которые назывались хатияма – «гора в горшке» и сэнкэйбан – «пейзаж на подносе». Впоследствии бонсай развивались в сторону углубления символизма, так что восприятие их отличалось у разных людей в зависимости от интерпретации, и усиливалось за счёт красоты самого пейзажа. Это старинное искусство, широко распространившееся в период Эдо, продолжает увлекать людей и в наши дни.

Фотография ман-бонсай предоставлена MIXTRIBE