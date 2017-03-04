О-миаи – это старинный способ найти партнёра для брака через посредника. В современном японском обществе все больше браков заключаются по любви, и о-миаи постепенно сдает позиции.

Роль посредника в поиске брачного партнера

До того, как брак по любви превратился в послевоенной Японии в общепринятую социальную норму, японские мужчины и женщины традиционно подыскивали себе подходящую пару с помощью заранее согласованных формальных встреч, получивших название о-миаи. Посредниками, устраивающими эти встречи, как правило, выступали родственники или старшие коллеги, также роль такого посредника-накодо вполне мог взять на себя кто-нибудь из соседей, для кого сватовство было своего рода хобби. В наше время число браков, заключённых через о-миаи, значительно сократилось, но институт браков через посредничество продолжает существовать в Японии и по сей день.

Считается, что обычай о-миаи зародился в период Камакура (1192-1333), и его непосредственными предшественниками были церемонии заключения стратегических брачных союзов в среде аристократии. Позднее этот обычай распространился на широкие слои населения, и в период Эдо (1603-1868) сделался общепринятым.

Процедура о-миаи начинается с того, что незамужние мужчина и женщина, желающие найти брачного партнера, при помощи родителей подготавливают специальные документы цурисё – своего рода портфолио, содержащее информацию о «кандидате» и его фотографию. Документы цурисё передаются посреднику накодо, который приступает к поиску подходящей партии. Когда партия найдена, накодо подготавливает почву для встречи обеих сторон, предоставляя молодым и их семьям первоначальную информацию.

Если, ознакомившись с этой информацией, стороны согласны на встречу, накодо представляет жениха и невесту друг другу. Как правило, на первой встрече, которая и называется о-миаи, присутствуют также родители молодых. До недавнего времени было принято проводить о-миаи в высококлассных отелях и ресторанах или в другом формальном окружении такого рода. Но сейчас стороны иногда встречаются и в более неформальной обстановке – например, в обычном кафе. В начале встречи накодо рассказывает об обеих семьях, спрашивает об увлечениях и работе. Затем мужчина и женщина продолжают разговор наедине.

После о-миаи они периодически встречаются до тех пор, пока не примут окончательного решения сыграть свадьбу – или, наоборот, расстаться. О своем решении стороны обычно сообщают друг другу через посредника. Если принято обоюдное решение о свадьбе, обе стороны могут выразить посреднику благодарность, преподнеся ему денежные подарки.

Брачный бизнес

В современной Японии все меньше пар прибегают к этому способу создать семью. В 1960 году впервые доля браков по любви превысила долю браков через о-миаи. Молодые люди перестали ориентироваться на мнение и советы соседей, родных, начальства, и в поисках своей половины предпочитают следовать зову сердца и рассчитывать на собственные силы. Исследования и опросы Национального института исследований демографии и социального обеспечения (IPSS) показывают, что в 1930 году 69% браков были заключены через посредничество (включая браки, заключенные при посредничестве брачных агентств), а к 2015 году доля таких браков упала до 5,2%.

Для тех, кто затрудняется самостоятельно найти себе партнера, или просто в силу обстоятельств не имеет такой возможности, браки через о-миаи продолжают оставаться одним из действенных способов устроить свою личную жизнь. Однако в наше время роль добровольного посредника-накодо по большей части берут на себя брачные агентства.

Обычно те, кто прибегает к услугам брачных агентств, вначале платят регистрационный взнос и регистрируются в членской базе агентства. Затем в соответствии с заявленными при регистрации условиями они получают информацию о своих потенциальных брачных партнерах. Существуют разные виды расчетных схем, но, как правило, если встречи о-миаи заканчиваются свадьбой, то агентство получает от новобрачных вознаграждение в размере нескольких сотен тысяч иен. Крупные брачные агентства насчитывают десятки тысяч зарегистрированных членов.