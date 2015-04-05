Стоит уделить пять минут на то, чтобы посмотреть «Страну Восходящего солнца», –видеоролик, в котором Todor Vankov, используя покадровую съёмку, показывает виды Японии, которые он снимал по всей стране. Во время съемки Ванков делал виды Токио (обратите внимание на Токийскую башню), Киото (Святилище Ясака в районе Гион и ворота тории в святилище Фусими Инари), и нескольких мест на острове Кюсю, в том числе Фукуоки, Миядзаки и Кагосимы. В Кагосиме он снимал вулкан Сакурадзима (с 4:08 на видео) 18 августа – к сожалению, он уехал оттуда всего за несколько часов до бурного извержения (500-го в 2013 году; смотрите также видео об этом извержении, когда пепел поднимался в небо на пять километров).

Фотография вверху страницы: Западные ворота святилища Ясака в Киото, из приведенного в статье видео ©Todor Vankov

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 1 апреля 2015 г.)