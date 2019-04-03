Город Нанао в префектуре Исикава известен своим праздником Сэйхаку. Этот праздник был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в составе коллективной заявки в 2016 году. В старом городе около 50 живописных магазинчиков выстроились вдоль исторической улицы Иппон-суги Дори, возраст которой насчитывает более 600 лет. Старомодные фасады придают праздничным событиям ощущение подлинной старины.

Обычай Ханаёмэ норэн, или «свадебный занавес», является частью местной традиции с середины XIX века. Во время церемонии бракосочетания невеста проходит через занавес, расположенный в комнате буцума, где находится буддистский алтарь и будет совершаться церемония. В Музее свадебных занавесов Норэн-кан представлены ярко-раскрашенные занавески от периода Мэйдзи (1868-1912), то есть созданные более 150 лет тому назад, и до сегодняшних дней.

Ханаёмэ Норэн-кан (Музей свадебных занавесов)

Адрес: 49 Цубу, Мадацу-мати, Нанао, префектура Исикава

Как добраться: 8 минут пешком от станции Нанао на линии JR Нанао

Часы работы: с 09:00 до 17:00

Видео предоставлено телекомпанией «Канадзава кэбуру тэрэби нэтто»

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