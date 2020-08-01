Полуостров Ното отделили от провинции Этидзэн (примерно соответствует нынешней преф. Фукуи) во 2 году Ёро (718), создав новую провинцию – землю Ното.

Полуостров Ното процветал как ключевой пункт морских перевозок по Японскому морю с древних времён

Считается, что земельная управа (кокуфу) земли Ното находилась на территории нынешнего города Нанао, но её местонахождение до сих пор неизвестно. Однако исторические места, напоминающие нам о прошлом, остаются культурной ценностью.

Остатки храма Ното-кокубундзи раскапывают и исследуют с 1970 года

Ното-кокубундзи, буддийский храм земли Ното, был средоточием буддизма в регионе на протяжении примерно 400 лет. В 13 году Тэмпё (741) император Сёму приказал построить храмы в каждой провинции для обретения сакральной защиты страны. В земле Ното кокубундзи (поземельный храм) был основан примерно через 100 лет, в 843 году. Говорят, что из-за моровых поветрий и голода средств на постройку нового храма не было, поэтому титул поземельного храма присвоили храму рода, правившего этим регионом. Говорят, что вначале построили Кондо, Золотой павильон, и крытые переходы, другие постройки возвели в IX веке.

Модель храма в музее Ното-кокубундзи

Сегодня реконструированы ворота в полную величину, а музей Ното-кокубундзи стал частью парка на месте этого памятника.

Площадка с камнями фундамента пятиярусной пагоды

Как добраться: Около 9 минут от железнодорожной станции Нанао линии JRНанао на круговом автобусе «Марин-го» до остановки Ното-кокубундзи коэн-гути

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы