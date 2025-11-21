Кинтаро: японский сказочный герой, прославившийся своей силой

Жизнь Японии в фотографиях

Кинтаро, легендарный «золотой мальчик», – любимый герой японских сказок, обладающий сверхчеловеческой силой. Он символизирует здоровье и его вспоминают в День детей.

Юный силач

Кинтаро – герой японских народных сказок, известный своей огромной силой, проявлявшейся с самого раннего возраста. Его часто изображают ребёнком, держащим топор и одетым в красный фартук с иероглифом «золото» (金, кин), который является частью его имени. В сказке Кинтаро растёт, играя с животными горы Асигара, вершины, расположенной на территории современных префектур Канагава и Сидзуока. Его сила настолько велика, что он может бороться с медведями и побеждать их.

Говорят, что Кинтаро вырос и стал самураем по имени Саката-но Кинтоки, одним из четырёх вассалов могущественного воина Минамото-но Ёримицу, и с ним связаны легенды об уничтожении монстров.

Куклы Кинтаро традиционно выставляются как символ здоровья и силы во время празднования Дня мальчиков 5 мая, который сейчас отмечают как национальный праздник – День детей.

