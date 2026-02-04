Карэсансуй: японские «сухие» ландшафтные сады

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Сухие ландшафтные сады «карэсансуй», ассоциирующиеся с японскими дзэнскими храмами, представляют собой произведения искусства из камней и песка, побуждающие к созерцанию.

Наблюдение и созерцание

«Сухие» ландшафтные сады карэсансуй представляют собой композиции из камней и песка, часто со мхом или другой зеленью, символизирующие сочетание земли и воды, хотя настоящая вода при этом не используется. Такие сады, предназначенные больше для наблюдения и созерцания на открытом воздухе, чем для прогулок, впервые получили распространение в дзэнских монастырях в XIV и XV веках.

Сад монастыря Рёандзи в Киото – классический пример карэсансуй. Пятнадцать камней расположены таким образом, что независимо от угла обзора невозможно увидеть больше 14. Не существует единого мнения о конкретном значении, которое воплощает сад, а согласно разным теориям, камни символизируют острова в море, выполненном из гравия, или что это тигр и его детёныши, переходящие через воду.

Фотография к заголовку: Сад монастыря Рёандзи (© Adobe Stock)

Статьи по теме