Карэсансуй: японские «сухие» ландшафтные сады
Путеводительпо ЯпонииКультура
Наблюдение и созерцание
«Сухие» ландшафтные сады карэсансуй представляют собой композиции из камней и песка, часто со мхом или другой зеленью, символизирующие сочетание земли и воды, хотя настоящая вода при этом не используется. Такие сады, предназначенные больше для наблюдения и созерцания на открытом воздухе, чем для прогулок, впервые получили распространение в дзэнских монастырях в XIV и XV веках.
Сад монастыря Рёандзи в Киото – классический пример карэсансуй. Пятнадцать камней расположены таким образом, что независимо от угла обзора невозможно увидеть больше 14. Не существует единого мнения о конкретном значении, которое воплощает сад, а согласно разным теориям, камни символизируют острова в море, выполненном из гравия, или что это тигр и его детёныши, переходящие через воду.
Фотография к заголовку: Сад монастыря Рёандзи (© Adobe Stock)
