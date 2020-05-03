В историческом особняке в городе Нара подают идеальный завтрак: «Янасэя» и «Годзё Гэмбэй» отдают дань уважения традиционной местной культуре

Японские завтраки

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Тягаю (каша на основе чая)

Умэбоси (маринованные сливы)

Соленья

Мисо-паста киндзандзи

Нисимэ (тушеные овощи)

Сезонные овощи с кунжутной заправкой

Бланшированная брюссельская капуста

Жареный во фритюре тофу

Город Годзё в префектуре Нара прежде всего известен своим прекрасно сохранившимся и восстановленным историческим районом Годзё Синмати. Расположенный недалеко от пересечения нескольких транспортных путей, игравших ключевую роль в период Эдо (1603–1868), он превратился в оживленный ярмарочный центр с активным торговым сообществом, и процветал вплоть до начала эры Сёва (1926–89). Улица Синмати-дёри в Годзё хранит атмосферу старой Японии с ее традиционными витринами и матия (городскими особняками), некоторые из которых датируются началом семнадцатого века.

У посетителей этого живописного района есть прекрасная возможность остановиться в «Янасэя», традиционной матии, бережно превращенной в гостиницу типа «постель и завтрак» в японском стиле. И если они выберут именно этот вариант, в их распоряжении окажется целое здание. Возраст этого элегантного деревянного дома с открывающимся со второго этажа видом на реку Ёсино, как и массивного склада с оштукатуренными гипсом стенами, расположенного в задней части здания, насчитывает около 100 лет. Оба здания были построены в эпоху Тайсё (1912-1926). В Японии сохранилось крайне мало городской довоенной застройки, поэтому вдвойне приятно слышать, когда местные жители описывают особняк как «тот дом, что поновее».



Живописный район Годзё Симмати в сумерках



У входа в «Янасэя» висит деревянный фонарь



«Янасэя» предлагает индивидуальное размещение в настоящей матия. Изображенные на этом фото главное здание и склад построены около 100 лет тому назад



Завтрак подается на втором этаже главного здания в гостиной, выполняющей также роль столовой



В обновленном интерьере бережно сохранены элементы традиционного японского стиля

За завтрак в этом уникальном отеле отвечает ресторан японской кухни «Годзё Гэмбэй», находящийся через дорогу. Шеф-повар Накатани Акихито лично готовит утреннюю трапезу в местном стиле: традиционное для Нара блюдо – тягаю (рисовая каша, приготовленная в чае) в сопровождении целой вереницы соблазнительных гарниров и приправ, подаваемых в элегантной двойной лаковой коробке для бэнто.

«Корни торгового сообщества города уходят в сельскохозяйственную культуру горного района Нара, – объясняет Накатани. – Согласно местному преданию, фермеры обычно готовили тягаю утром, ели ее на завтрак, затем брали с собой в поле в качестве обеда, а вечером завершали ею свой ужин из белого риса. Только так они наедались. В те времена риса было мало и приготовление его в виде жидкой каши было лучшим способом увеличить порцию».

Рисовая каша хороша для тех, кто занимается тяжелым трудом. Она быстро усваивается и дает человеку энергию и чувство сытости. Соленья и паста мисо, традиционно подающиеся с кашей, снабжают организм натрием – важнейшим питательным веществом, необходимым полевым работникам, которым приходится много потеть. Когда дело доходило до приготовления полезных блюд из имеющихся в наличии скромных ресурсов, наши предки проявляли чудеса изобретательности.

Однако в их жизни была не только каша. В особых случаях, таких как народные праздники или показательные выступления сумоистов, сельские жители и горожане, предвкушающие целый день общения и совместных развлечений, брали с собой коробки с праздничными блюдами. Накатани чтит эту традицию, подавая к утренней тягаю особые лакированные коробки для бэнто. Поднимите глянцевую крышку и перед вами откроется аппетитный набор гарниров и приправ, тщательно приготовленных из лучших местных ингредиентов. На вид простой, почти аскетичный, завтрак в «Янасэя» постепенно раскрывает свое богатство и изысканность – это и есть подлинный вкус Нара.

Наш завтрак в «Янасэя» состоял из следующих блюд:

Тягаю (каша на основе чая)

В Годзё для приготовления традиционной тягаю используют бантя (зрелые листья и стебли чая), поскольку долгое время это был единственный вид чая, доступный жителям этого района. Каждое утро шеф-повар Накатани варит кашу, максимально используя особый «деревенский» ореховый аромат бантя.

Соленья

Пурпурный дайкон, кисло-сладкий имбирь, такана (маринованные листья горчицы) и трехлетний нарадзукэ

В районе Годзё есть несколько ферм, специализирующихся на выращивании необычных овощей, включая овощи старинных сортов. «Годзё Гэмбэй» закупает у них свежие местные продукты для переработки и маринования. Овощи нарадзукэ, которые делают в этом ресторане, представляют собой самую знаменитую разновидность солений региона. Чтобы получить нарадзукэ, овощи маринуют в осадке сакэ в течение трех полных лет.

Умэбоси

Малосольные сливы, приготовленные в деревенском стиле, производятся местным женским кооперативом, специализирующемся на мариновании местных продуктов.

Мисо-паста киндзандзи

Еще одним кулинарным творением упомянутого женского кооператива является мисо-паста киндзандзи – традиционная приправа из ферментированного ячменя, риса и соевых бобов. Соленья и приправы производства кооператива также продаются на рынках, управляемых местным филиалом Японского сельскохозяйственного союза.

Тушеные грибы авабитакэ

Зимний шпинат с кунжутной заправкой

Бланшированная брюссельская капуста

Это обманчиво простое блюдо тщательно продумано и приготовлено таким образом, чтобы раскрыть полный вкус и аромат тягаю.

Жареный во фритюре тофу (ацуагэ)

Свежайший ацуагэ готовят в одном из магазинов тофу в районе Годзё Синмати. В Годзё тщательно сберегают многие компоненты сложной пищевой культуры, которая развивалась в этом регионе на протяжении веков, включая традиционный соевый соус и сакэварни.



Изысканный японский завтрак-натюрморт: палочки для еды, лакированная чаша и лакированная коробочка для бэнто, украшенная веточкой камелии



Каждый кусочек в коробке для бэнто предназначен исключительно для того, чтобы раскрыть полный вкус и аромат тягаю – подлинной звезды этого шоу



Двухуровневая коробка содержит в общей сложности 10 различных гарниров.

«Янасэя»

Адрес: 2-7-3 Honchō, Gojō, 637-0041, Nara Pref

2-7-3 Honchō, Gojō, 637-0041, Nara Pref Телефон: +81- (0) 747-25-5800

+81- (0) 747-25-5800 Вебсайт (на английском языке)

* Бронирование возможно только по телефону.

«Годзё Гэмбэй»

Адрес: 2-5-17 Honchō, Gojō, 637-0041, Nara Prefecture

2-5-17 Honchō, Gojō, 637-0041, Nara Prefecture Телефон: +81- (0) 747-23-5566

Вебсайт (на английском языке)

Фотографии: Кусумото Рюё

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