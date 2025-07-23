Японский этикет: какие подарки считаются неуместными или оскорбительными?

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

В этой статье о японском этикете мы расскажем о том, какие подарки в Японии считаются неуместными, а также о предыстории такого отношения к табуированным вещам.

Особое внимание к смыслу слов и иероглифов

По случаю годовщин или поворотных моментов жизни, таких как свадьбы или похороны, принято обмениваться подарками – при этом выбор вещей в подарок во многом зависит от представлений о «благоприятном» или «неблагоприятном» содержании самой вещи или ассоциаций, связанных с её названием.

Например, «девять предметов для вступления в брак» (юино кухиммоку), которые традиционно дарят перед свадьбой, выбраны не столько из практических соображений, сколько из-за позитивных ассоциаций. Например, складной веер напоминает о «расширении горизонтов», а название водорослей комбу напоминает слово ёрокобу, «радоваться». Важно и количество предметов. В старину «счастливыми» считались нечётные числа, и особенно благопожелательный смысл имело число «9». Однако в наше время оно приобрело негативный оттенок из-за сходства ку, «девять» с ку, «страдание», хотя по-прежнему при выборе суммы денежных подарков в знак соболезнования первая цифра суммы должна обозначать нечётное число. Число «4», си, также считается «несчастливым» из-за сходства с си, «смерть», тогда как «8» считается «благоприятным», поскольку обозначающий его иероглиф 八 расширяется книзу, «раздвигая горизонты».

Девять подарков перед вступлением в брак

«Девять подарков» в стиле региона Канто (PIXTA) (Слева направо) «Ивовая бочка» (家内喜多留, янаги тару): в старину жених дарил покрытый красным лаком бочонок с сакэ, а сейчас часто дарят наличные, завернув в бумагу с благопожелательной надписью. «Раскрывающий горизонты» (末広, суэхиро), то есть складной веер. Он имеет благопожелательное значение как «раскрывающий будущее» предмет. «Седеющие вместе» (友白髪, томосирага) – это талисман, сделанный из белых конопляных нитей, он символизирует пожелание счастливого брака и долгой жизни, отсюда и название. «Рожающая супруга» (子生婦, комбу): японское название водоросли ламинария созвучно с ёрокобу, «радоваться», а «праздничное» иероглифическое написание указывает на супругу (婦), рождающую (生) детей (子). «Накапливающая счастье жена» (寿留女, сурумэ) – тихоокеанский кальмар. Он хорошо хранится и используется как символ вечного счастья. «Честь победителя» (勝男節, кацуобуси) – пара блоков ферментированного и высушенного кацуо (тунца бонито), символизирующих самца и самку, выражает пожелание супружеской гармонии. Может записываться также иероглифами «воин-победитель» (勝男武士), символизируя мужскую силу. «Конверт с деньгами» (金包, кимпо) – деньги к свадьбе. Первоначально мужчинам дарили штаны хакама, а женщинам – пояс оби и одеяние косодэ, это изначально деньги на свадебный наряд. «Длинные носи» (長熨斗, наганоси) – высушенные длинные полосы моллюсков морское ушко. Традиционно они считаются символом долголетия и благопожелательным подарком. «Список» (目録, мокуроку) – перечисление подарков, своего рода накладная. Названия подарков записываются вертикально справа налево, начиная от наганоси до янаги тару

Начиная с Нового времени, когда активно развивались производство и логистика, расширялось разнообразие подарков и появлялись новые обычаи. Ярким примером являются, например, цветочные композиции западного типа. На День матери дарят красные гвоздики, которые символизируют любовь к матери. Орхидеи фаленопсис часто дарят по случаю открытие бизнеса или нового магазина, поскольку они имеют роскошный вид, и их продают со слоганом «счастье прилетает». И напротив, нельзя дарить цикламены (яп. сикурамэн), поскольку в их названии есть слоги си и ку, напоминающие о «смерти» и «страданиях».



Орхидеи фаленопсис, символ роскоши, в Японии появились в эпоху Мэйдзи (1868-1912) (PIXTA)

Гребень (куси) также считается неуместным подарком из-за присутствия в названии слогов ку и си, однако в период Эдо (1693-1868) гребень мужчина дарил женщине, которой он делал предложение. Хотя ножи и прочие режущие предметы также считаются неуместным подарком, поскольку они как бы «разрезают связи (между людьми)», в старину мечи были самым изысканным подарком в самурайских семьях и считались счастливыми талисманами, отгоняющими злые силы. В последнее время оба типа предметов переоценивают, и они постепенно входят в разряд уместных, так что, как мы видим, культура дарения подарков со временем меняется и в наши дни.

Примеры «неуместных» подарков

Гребень



Самшитовый гребень (PIXTA)

Как уже говорилось, слово куси может напоминать о страданиях и смерти. Кроме того, зубцы могут ломаться, что производит несколько зловещее впечатление. Однако в последние годы его стали рекламировать как «благоприятный» предмет, который «распутывает конфликты».

Ножи и прочие режущие предметы



Кухонные ножи и ножницы (PIXTA)

Ножи и ножницы вызывают ассоциации с «разрезанием связей» и поэтому не подходят для случаев празднования новых начинаний, таких как бракосочетание и переезд. С другой стороны, существует также тенденция рассматривать их как талисманы, которые «открывают судьбу».

Носовые платки



На похоронах принято использовать белые одноцветные платки (PIXTA)

Платки часто выбирают в качестве прощальных подарков, потому что они используются для вытирания слез, но некоторые люди считают, что они означают «разрывание связей», потому что их японское название сюкин (手巾) можно прочитать и как тэгирэ, «рукой разрезанное». При дарении, чтобы избежать нежелательных ассоциаций, важно правильно выбрать их дизайн и сопроводительные слова. Следует избегать чисто белых носовых платков без украшений, так как они напоминают ткань утимуки, которой накрывают лицо покойного.

Обувь и носки не дарят вышестоящим



Носки и кожаные туфли (PIXTA)

Неприлично дарить то, что «попирают ногами», вышестоящим – например, начальнику или родителям. Ещё в период Эдо самураи, которые испытывали финансовые трудности и были вынуждены подрабатывать надомной работой, часто занимались изготовлением зонтов, потому что это то, что «над человеком», и наоборот, они никогда не плели сандалии. В любом случае лучше избегать модных вещей, поскольку вкусы разнятся. Говоря вобщем, лучше не дарить то, что относится к сфере моды, поскольку у разных людей разные вкусы и легко ошибиться.

Начальству не дарят часы и канцелярские принадлежности



Наручные часы и перьевая ручка (PIXTA)

Эти предметы как бы намекают человеку, что он должен работать усерднее. В Китае дарение часов называется 送鐘 (сончжун), что по звучанию напоминает выражение «проводы (усопшего)», то есть смерть или похороны, и поэтому считается абсолютно недопустимым.

Не стоит дарить на свадьбу стеклянную посуду



Стеклянные чашки (PIXTA)

Стекло считается хрупким, его легко разбить, и потому как бы «предвещает» размолвки и развод.

Не дарить на новоселье вещи, связанные с огнём



Ароматерапевтические свечи (PIXTA)

В качестве подарка на новоселье неуместными считаются керосиновые обогреватели, пепельницы, ароматические свечи и т. д., потому что они напоминают об огне и пожарах. Некоторые люди вообще считают уместным избегать любых вещей красного цвета, так что в этом случае следует подходить к выбору с осторожностью.

Выздоравливающим не дарят растения в горшках



Комнатные растения в горшках (PIXTA)

Слово «укорениться» (根付く, нэдзуку), звучит так же, как и «слечь», «уснуть» (寝付く), и поэтому растения с корнями считаются неподходящим подарком людям, которые восстанавливаются после болезни. Кроме того, это обуза – находящемуся в больнице человеку хлопотно ухаживать за ними, а потом везти домой.

Не стоит дарить чай в листьях на празднование открытия магазина



Коробки с листовым чаем сэнтя (PIXTA)

В старину куртизанки в ожидании клиентов проводили время за перемалыванием чайных листьев, и появилось выражение о-тя о хику – то есть чем-то занимать время, когда особенно нечем заняться. По этой причине некоторые люди не считают уместным дарить чай в листьях по случаям, связанным с бизнесом, при котором обслуживают клиентов. Впрочем, такой чай часто дарят в качестве подарка в середине и в конце года (о-тюгэн и о-сайбо).

Чувства людей важнее обычаев

Многие связанные с подарками табу основаны на «современных суевериях», которые появились недавно и не имеют под собой никакой основы в традициях. Например, чай сэнтя ассоциируется с похоронами, поэтому некоторые люди избегают его дарить, считая, что он неуместен в случае празднования радостного события. На самом деле это идеальный подарок: он лёгкий, долго хранится и очень популярен – именно поэтому его часто выбирают в качестве благодарственного подарка за посещение похорон. Предубеждение против этого чая как подарка к открытию магазина, о чём было сказан выше, является типичным примером, показывающим, как некоторые люди бывают очень мнительны в отношении «благоприятных» и «несчастливых» смыслов любого предмета.

Суть культуры дарения подарков заключается в выражении чувства благодарности и доброты посредством подарка. Самое главное – учитывать, понравится ли подарок получателю и будет ли он ему полезен.

Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Иллюстрации: Сато Тадаси

Фотография к заголовку: PIXTA

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