Изучаем основы японского этикета

Японский этикет: какие подарки считаются неуместными или оскорбительными?

Общество Культура

В этой статье о японском этикете мы расскажем о том, какие подарки в Японии считаются неуместными, а также о предыстории такого отношения к табуированным вещам.
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Особое внимание к смыслу слов и иероглифов

По случаю годовщин или поворотных моментов жизни, таких как свадьбы или похороны, принято обмениваться подарками – при этом выбор вещей в подарок во многом зависит от представлений о «благоприятном» или «неблагоприятном» содержании самой вещи или ассоциаций, связанных с её названием.

Например, «девять предметов для вступления в брак» (юино кухиммоку), которые традиционно дарят перед свадьбой, выбраны не столько из практических соображений, сколько из-за позитивных ассоциаций. Например, складной веер напоминает о «расширении горизонтов», а название водорослей комбу напоминает слово ёрокобу, «радоваться». Важно и количество предметов. В старину «счастливыми» считались нечётные числа, и особенно благопожелательный смысл имело число «9». Однако в наше время оно приобрело негативный оттенок из-за сходства ку, «девять» с ку, «страдание», хотя по-прежнему при выборе суммы денежных подарков в знак соболезнования первая цифра суммы должна обозначать нечётное число. Число «4», си, также считается «несчастливым» из-за сходства с си, «смерть», тогда как «8» считается «благоприятным», поскольку обозначающий его иероглиф 八 расширяется книзу, «раздвигая горизонты».

Девять подарков перед вступлением в брак

«Девять подарков» в стиле региона Канто (PIXTA)
«Девять подарков» в стиле региона Канто (PIXTA)

(Слева направо)

  1. «Ивовая бочка» (家内喜多留, янаги тару): в старину жених дарил покрытый красным лаком бочонок с сакэ, а сейчас часто дарят наличные, завернув в бумагу с благопожелательной надписью.
  2. «Раскрывающий горизонты» (末広, суэхиро), то есть складной веер. Он имеет благопожелательное значение как «раскрывающий будущее» предмет.
  3. «Седеющие вместе» (友白髪, томосирага) – это талисман, сделанный из белых конопляных нитей, он символизирует пожелание счастливого брака и долгой жизни, отсюда и название.
  4. «Рожающая супруга» (子生婦, комбу): японское название водоросли ламинария созвучно с ёрокобу, «радоваться», а «праздничное» иероглифическое написание указывает на супругу (婦), рождающую (生) детей (子).
  5. «Накапливающая счастье жена» (寿留女, сурумэ) – тихоокеанский кальмар. Он хорошо хранится и используется как символ вечного счастья.
  6. «Честь победителя» (勝男節, кацуобуси) – пара блоков ферментированного и высушенного кацуо (тунца бонито), символизирующих самца и самку, выражает пожелание супружеской гармонии. Может записываться также иероглифами «воин-победитель» (勝男武士), символизируя мужскую силу.
  7. «Конверт с деньгами» (金包, кимпо) – деньги к свадьбе. Первоначально мужчинам дарили штаны хакама, а женщинам – пояс оби и одеяние косодэ, это изначально деньги на свадебный наряд.
  8. «Длинные носи» (長熨斗, наганоси) – высушенные длинные полосы моллюсков морское ушко. Традиционно они считаются символом долголетия и благопожелательным подарком.
  9. «Список» (目録, мокуроку) – перечисление подарков, своего рода накладная. Названия подарков записываются вертикально справа налево, начиная от наганоси до янаги тару

Начиная с Нового времени, когда активно развивались производство и логистика, расширялось разнообразие подарков и появлялись новые обычаи. Ярким примером являются, например, цветочные композиции западного типа. На День матери дарят красные гвоздики, которые символизируют любовь к матери. Орхидеи фаленопсис часто дарят по случаю открытие бизнеса или нового магазина, поскольку они имеют роскошный вид, и их продают со слоганом «счастье прилетает». И напротив, нельзя дарить цикламены (яп. сикурамэн), поскольку в их названии есть слоги си и ку, напоминающие о «смерти» и «страданиях».

Орхидеи фаленопсис, символ роскоши, в Японии появились в эпоху Мэйдзи (1868-1912) (PIXTA)
Орхидеи фаленопсис, символ роскоши, в Японии появились в эпоху Мэйдзи (1868-1912) (PIXTA)

Гребень (куси) также считается неуместным подарком из-за присутствия в названии слогов ку и си, однако в период Эдо (1693-1868) гребень мужчина дарил женщине, которой он делал предложение. Хотя ножи и прочие режущие предметы также считаются неуместным подарком, поскольку они как бы «разрезают связи (между людьми)», в старину мечи были самым изысканным подарком в самурайских семьях и считались счастливыми талисманами, отгоняющими злые силы. В последнее время оба типа предметов переоценивают, и они постепенно входят в разряд уместных, так что, как мы видим, культура дарения подарков со временем меняется и в наши дни.

Примеры «неуместных» подарков

Гребень

Самшитовый гребень (PIXTA)
Самшитовый гребень (PIXTA)

Как уже говорилось, слово куси может напоминать о страданиях и смерти. Кроме того, зубцы могут ломаться, что производит несколько зловещее впечатление. Однако в последние годы его стали рекламировать как «благоприятный» предмет, который «распутывает конфликты».

Ножи и прочие режущие предметы

Кухонные ножи и ножницы (PIXTA)
Кухонные ножи и ножницы (PIXTA)

Ножи и ножницы вызывают ассоциации с «разрезанием связей» и поэтому не подходят для случаев празднования новых начинаний, таких как бракосочетание и переезд. С другой стороны, существует также тенденция рассматривать их как талисманы, которые «открывают судьбу».

Носовые платки

На похоронах принято использовать белые одноцветные платки (PIXTA)
На похоронах принято использовать белые одноцветные платки (PIXTA)

Платки часто выбирают в качестве прощальных подарков, потому что они используются для вытирания слез, но некоторые люди считают, что они означают «разрывание связей», потому что их японское название сюкин (手巾) можно прочитать и как тэгирэ, «рукой разрезанное». При дарении, чтобы избежать нежелательных ассоциаций, важно правильно выбрать их дизайн и сопроводительные слова. Следует избегать чисто белых носовых платков без украшений, так как они напоминают ткань утимуки, которой накрывают лицо покойного.

Обувь и носки не дарят вышестоящим

Носки и кожаные туфли (PIXTA)
Носки и кожаные туфли (PIXTA)

Неприлично дарить то, что «попирают ногами», вышестоящим – например, начальнику или родителям. Ещё в период Эдо самураи, которые испытывали финансовые трудности и были вынуждены подрабатывать надомной работой, часто занимались изготовлением зонтов, потому что это то, что «над человеком», и наоборот, они никогда не плели сандалии. В любом случае лучше избегать модных вещей, поскольку вкусы разнятся. Говоря вобщем, лучше не дарить то, что относится к сфере моды, поскольку у разных людей разные вкусы и легко ошибиться.

Начальству не дарят часы и канцелярские принадлежности

Наручные часы и перьевая ручка (PIXTA)
Наручные часы и перьевая ручка (PIXTA)

Эти предметы как бы намекают человеку, что он должен работать усерднее. В Китае дарение часов называется 送鐘 (сончжун), что по звучанию напоминает выражение «проводы (усопшего)», то есть смерть или похороны, и поэтому считается абсолютно недопустимым.

Не стоит дарить на свадьбу стеклянную посуду

Стеклянные чашки (PIXTA)
Стеклянные чашки (PIXTA)

Стекло считается хрупким, его легко разбить, и потому как бы «предвещает» размолвки и развод.

Не дарить на новоселье вещи, связанные с огнём

Ароматерапевтические свечи (PIXTA)
Ароматерапевтические свечи (PIXTA)

В качестве подарка на новоселье неуместными считаются керосиновые обогреватели, пепельницы, ароматические свечи и т. д., потому что они напоминают об огне и пожарах. Некоторые люди вообще считают уместным избегать любых вещей красного цвета, так что в этом случае следует подходить к выбору с осторожностью.

Выздоравливающим не дарят растения в горшках

Комнатные растения в горшках (PIXTA)
Комнатные растения в горшках (PIXTA)

Слово «укорениться» (根付く, нэдзуку), звучит так же, как и «слечь», «уснуть» (寝付く), и поэтому растения с корнями считаются неподходящим подарком людям, которые восстанавливаются после болезни. Кроме того, это обуза – находящемуся в больнице человеку хлопотно ухаживать за ними, а потом везти домой.

Не стоит дарить чай в листьях на празднование открытия магазина

Коробки с листовым чаем сэнтя (PIXTA)
Коробки с листовым чаем сэнтя (PIXTA)

В старину куртизанки в ожидании клиентов проводили время за перемалыванием чайных листьев, и появилось выражение о-тя о хику – то есть чем-то занимать время, когда особенно нечем заняться. По этой причине некоторые люди не считают уместным дарить чай в листьях по случаям, связанным с бизнесом, при котором обслуживают клиентов. Впрочем, такой чай часто дарят в качестве подарка в середине и в конце года (о-тюгэн и о-сайбо).

Чувства людей важнее обычаев

Многие связанные с подарками табу основаны на «современных суевериях», которые появились недавно и не имеют под собой никакой основы в традициях. Например, чай сэнтя ассоциируется с похоронами, поэтому некоторые люди избегают его дарить, считая, что он неуместен в случае празднования радостного события. На самом деле это идеальный подарок: он лёгкий, долго хранится и очень популярен – именно поэтому его часто выбирают в качестве благодарственного подарка за посещение похорон. Предубеждение против этого чая как подарка к открытию магазина, о чём было сказан выше, является типичным примером, показывающим, как некоторые люди бывают очень мнительны в отношении «благоприятных» и «несчастливых» смыслов любого предмета.

Суть культуры дарения подарков заключается в выражении чувства благодарности и доброты посредством подарка. Самое главное – учитывать, понравится ли подарок получателю и будет ли он ему полезен.

Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Иллюстрации: Сато Тадаси

Фотография к заголовку: PIXTA

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