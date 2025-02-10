Цветущая слива в Камакуре: путеводитель по знаменитым храмам и уединённым местам с видом на священную гору Фудзи

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

В древней Японии эпохи Хэйан, когда говорили о любовании цветами, прежде всего имели в виду цветущую сливу. И сегодня в Камакуре (префектура Канагава) ранняя весна расцвечивает город бело-розовыми красками, превращая каждую прогулку в поэтическое путешествие во времени. Местный фотограф делится своими сокровенными местами для любования цветущей сливой.

Цветы, расцвечивающие раннюю весну и пробуждающие дух старинной Японии

Хотя сакура и считается символическим цветком Японии, в древности именно слива была олицетворением прихода весны. Привезённая из Китая около полутора тысяч лет назад, она уже в эпоху Нара (710-794) почиталась как изысканное садовое дерево и воспевалась в многочисленных японских стихотворениях. В эпоху Камакура любовь к сливе распространилась от воинского сословия до самых широких слоёв общества. В Камакуре цветы сливы состязаются в красоте с конца января до середины марта. И по сей день эти прекрасные вестники весны остаются любимыми цветами, услаждая взор каждого прохожего.



Перед павильоном поклонения (хайдэн) святилища Эгара-тэндзиндзя, расположенного к северо-востоку от исторического места, где находилась резиденция Минамото-но Ёритомо (фотография Харада Хироси)

Когда речь заходит о местах цветения сливы в Камакуре, святилище Эгара-тэндзиндзя занимает особое место. Минамото-но Ёритомо глубоко почитал божество этого святилища как защитника сёгуната Камакура от злых духов, приходящих с северо-востока.

В ту эпоху оно считалось одним из трёх великих святилищ Тэндзин Японии, наряду со святилищами Дадзайфу Тэммангу (префектура Фукуока) и Китано Тэммангу (город Киото).

Сугавара-но Митидзанэ, почитаемый в Японии как божество Тэндзин, прославился не только как выдающийся учёный и государственный деятель середины эпохи Хэйан (794-1192), но и своей искренней любовью к цветам сливы. В память об этом деревья сливы и по сей день украшают практически каждое из двенадцати тысяч святилищ Тэммангу и Тэндзиндзя по всей стране. Среди более чем сотни величественных слив в святилище Эгара-тэндзиндзя особое внимание привлекает изысканная пара деревьев – одно с красными, другое с белыми цветами – растущих перед павильоном поклонения (хайдэн). Время цветения этих прекрасных деревьев совпадает с сезоном вступительных экзаменов, и потому тысячи абитуриентов приходят сюда, чтобы обратиться с молитвами к Тэндзину – покровителю учёности и знаний. Стены храма в эту пору украшены множеством молитвенных табличек эма, на которых будущие студенты записывают свои сокровенные желания о поступлении.



Храм Дзуйсэндзи в пору цветения сливовых деревьев (фотография: Харада Хироси)

Среди буддийских храмов, прославленных цветением сливы, особое место занимает храм Дзуйсэндзи, расположенный неподалёку от святилища Эгара-тэндзиндзя. В разгар цветения перед посетителями, стоящими у входа в храм, открывается поистине восхитительное зрелище: вся гора предстаёт окутанной облаком цветущих сливовых деревьев. Уникальной особенностью этого места является необычайно долгий период цветения, что объясняется богатейшим разнообразием представленных здесь сортов сливы.

Среди них поистине бесценным сокровищем считается ообай (жёлтая слива) – дерево, которое растёт перед главным залом храма со времён эпохи Эдо (1603-1868), каждый год распуская свои изысканные, нежно-жёлтые цветы. Этот редкий сорт получил своё название от Макино Томитаро, которого в Японии почитают как отца ботаники.



Редкая золотая слива (ообай) в храме Дзуйсэндзи – охраняемый природный памятник города Камакура (фотография Харада Хироси)

Цветущая слива по всей Камакуре

Один из крупнейших сливовых садов города находится во фруктовом саду Дзюнисо у древнего перевала Асахина, который соединяет Камакуру на востоке с районом Канадзава города Йокогама. В этом саду, где также выращивают каштаны и цитрус юдзу, открывается доступный для всех посетителей панорамный вид на раскинувшиеся белоснежные сливовые деревья .



Фруктовый сад Дзюнисо, где растёт 400 сливовых деревьев, находится под охраной Общества по сохранению культурного ландшафта Камакуры (фотография Харада Хироси)

Для истинных ценителей красоты перевал Нагоэ в юго-восточной части Камакуры предлагает поистине незабываемое зрелище. После короткого подъёма по узкой горной тропинке у железнодорожного переезда Нагоэдзака линии JR Ёкосука открывается великолепная трёхъярусная композиция: белоснежное облако цветущей сливы на переднем плане, величественная крыша храма Тёсёдзи в центре и силуэт священной горы Фудзи на горизонте. Это уединённое место – настоящая жемчужина для тех, кто ищет гармонию природы и архитектуры вдали от туристических маршрутов.



Живописный вид с перевала Нагоэ (фотография Харада Хироси)

Венчает это путешествие по цветущей Камакуре храм Хасэдэра, расположенный близ знаменитого Великого Будды. Около сорока разновидностей сливы создают здесь неповторимую палитру оттенков и ароматов. Уникальность этого места подчёркивает единственный в Камакуре фестиваль ночной иллюминации цветущей сливы, проходящий с начала февраля до начала марта. В мягком вечернем освещении белые и розовые цветы словно парят в воздухе, создавая поистине волшебную, завораживающую атмосферу древней столицы самураев.



Монастырь Хасэдэра – уникальное место для любования цветущей сливой в ночное время (фотография Харада Хироси)

Фотография к заголовку: Плакучая слива в монастыре Хасэдэра (фотография Харада Хироси)