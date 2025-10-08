День спорта (национальный праздник в Японии)
Новое название сигнализирует об изменении смысла праздника
День спорта отмечается в Японии каждый год во второй понедельник октября, хотя это название относительно новое. Ранее он назывался Днём здоровья и спорта и был введён в 1966 году в ознаменование Олимпийских игр 1964 года в Токио. Праздник отмечали 10 октября, в день церемонии открытия Олимпиады.
Позднее День здоровья и спорта был перенесён на второй понедельник октября. В 2018 году его переименовали в День спорта в честь победы Токио в борьбе за проведение Олимпийских игр 2020 года. В прежнем японском названии дня Тайику-но хи слово тайику буквально означает «физическое воспитание», а изменение названия на Супо-цу-но хи, «День спорта», было призвано сместить акцент со школьного образования на спорт в целом.
Уникальные спортивные праздники в Японии
В японских начальных и средних школах спортивные дни раньше проводились в дни национальных праздников. Это одно из важнейших событий в школьном календаре, предлагающее богатый выбор мероприятий. Среди самых популярных – бег, эстафеты, танцы и аэробика, а также игра с мячами под названием кохаку тамаирэ, в которой две команды (красные и белые) соревнуются, кто больше забросит мешочков с фасолью в корзину.
Раньше школьный спортивный день был главным событием осени. Однако изменение климата привело к тому, что школы всё чаще переносят это мероприятие на весну, чтобы снизить риск теплового удара, а необходимость снизить нагрузку на учителей и другой персонал также привела к тому, что некоторые школы сократили масштабы мероприятий.
Фотография к заголовку: Дети на спортивном празднике бегут эстафету (© Pixta)
