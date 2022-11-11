Коридоры красных ворот тории: завораживающая красота святилища Такаяма Инари в префектуре Аомори

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Святилище Такаяма Инари в префектуре Аомори получило известность в социальных сетях благодаря своей чарующей красоте. Оттеняя тщательно ухоженный японский сад синтоистского святилища, вдоль опушки леса извиваются коридоры из сотен ярко-красных ворот тории. Здесь мы представим вам фотографии достопримечательностей отдалённого святилища.

Тысяча ворот

Завораживающий вид рядов алых тории, обрамляющих пышный лес и ухоженный японский сад святилища Такаяма Инари в городе Цугару префектуры Аомори – это пейзаж, который стоит увидеть своими глазами. Издалека изгибы «тысячи ворот» производят впечатление дракона, отдыхающего на земле.



Ярко-красные сэмбон тории, Тысяча ворот, выделяются на фоне зелени японского сада и окружающего леса

Считается, что святилище Такаяма Инари было основано могущественным родом Андо, который покорил регион Цугару в периоды Камакура (1185-1333) и Муромати (1333-1568). Святилище издавна пользуется популярностью среди местных жителей, которые приходят помолиться об обильном урожае, безопасности на море и успехах в делах. Однако из-за удалённого расположения примерно в 30 минутах езды на машине от ближайшей железнодорожной станции Госёгавара святилище не являлось популярной туристической достопримечательностью, сюда приезжали только самые любознательные посетители.

С открытием линии Хоккайдо Синкансэн между Аомори и Хакодатэ в 2016 году ситуация изменилась. Такаяма Инари стали изображать на туристических плакатах префектуры Аомори и оно стало привлекать множество посетителей, которые были заинтригованы множеством ярко-красных тории. Снимки в социальных сетях привлекли ещё больше туристов, превратив Такаяма Инари в полноценную туристическую достопримечательность.



Большие тории возвышаются у входа в святилище Такаяма Инари



Другие большие ворота стоят у подножия ступеней, ведущих к хайдэн, Павильону поклонения, и сэмбон тории за ним

Знаменитые ряды ворот святилища на самом деле появились сравнительно недавно. Около 40 лет назад местные фермеры начали делать тории в качестве подношений. Обычай быстро прижился, и вскоре красных ворот стало больше, чем можно было разместить на прямой линии. Из-за этого, а также в связи с запланированным строительством пруда в саду святилища тории решили перенести. Поскольку одним из божеств, почитаемых в Такамацу Инари, является морской бог-дракон Рюдзин, было решено расположить ворота волнообразно, чтобы они напоминали это мифическое существо.



Сэмбон тории начинаются в Рюдзингу, святилище бога-дракона



Линия тории проходит рядом с прудом, создавая красивый пейзаж



Ряд красных ворот изгибается возле пруда и поднимается вверх

Каменные лисы

Название «Тысяча ворот» несколько преувеличено, указывая скорее на множество, чем на точное количество. На самом деле в святилище Такаяма Инари стоит около 202 тории. На деревянных конструкциях сказываются суровые зимы Цугару и солёный воздух близлежащего Японского моря. Ремонтные работы планируется завершить осенью 2022 года, и количество тории вырастет примерно до 230.

Ряд сэмбон тории завершается смотровой площадкой, откуда посетители могут окинуть взглядом изгибающуюся линию ворот и увидеть другие участки территории святилища. Здесь можно совершить молитву в святилище Симмэй и поклониться группе каменных лис, животных, которые считаются посланниками божества Инари.



Тоннель ярко-красных тории. Ворота защищены от непогоды слоем устойчивой к атмосферному влиянию краски



Смотровая площадка – прекрасное место для фотографирования



При внимательном рассмотрении вы найдёте много различий в изображении каменных лис в святилище

В районе вокруг Павильона поклонения (хайдэн) Такаяма Инари в конце сэмбон тории расположен ряд дополнительных святилищ и других построек. В святилище Санно можно увидеть необычные тории, а в святилище Мёбу можно помолиться об успешном браке и процветании.



Павильон поклонения (хайдэн) святилища Такаяма Инари на вершине холма



Ворота Санно сверху украшены рисунком, изображающим ветер и волны. Вдалеке виднеется само святилище



Скромное святилище Мёбу привлекает тех, кто ищет успеха в личной жизни

Текст и фотографии: редакция Nippon.com

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