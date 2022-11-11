Коридоры красных ворот тории: завораживающая красота святилища Такаяма Инари в префектуре Аомори
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Тысяча ворот
Завораживающий вид рядов алых тории, обрамляющих пышный лес и ухоженный японский сад святилища Такаяма Инари в городе Цугару префектуры Аомори – это пейзаж, который стоит увидеть своими глазами. Издалека изгибы «тысячи ворот» производят впечатление дракона, отдыхающего на земле.
Считается, что святилище Такаяма Инари было основано могущественным родом Андо, который покорил регион Цугару в периоды Камакура (1185-1333) и Муромати (1333-1568). Святилище издавна пользуется популярностью среди местных жителей, которые приходят помолиться об обильном урожае, безопасности на море и успехах в делах. Однако из-за удалённого расположения примерно в 30 минутах езды на машине от ближайшей железнодорожной станции Госёгавара святилище не являлось популярной туристической достопримечательностью, сюда приезжали только самые любознательные посетители.
С открытием линии Хоккайдо Синкансэн между Аомори и Хакодатэ в 2016 году ситуация изменилась. Такаяма Инари стали изображать на туристических плакатах префектуры Аомори и оно стало привлекать множество посетителей, которые были заинтригованы множеством ярко-красных тории. Снимки в социальных сетях привлекли ещё больше туристов, превратив Такаяма Инари в полноценную туристическую достопримечательность.
Знаменитые ряды ворот святилища на самом деле появились сравнительно недавно. Около 40 лет назад местные фермеры начали делать тории в качестве подношений. Обычай быстро прижился, и вскоре красных ворот стало больше, чем можно было разместить на прямой линии. Из-за этого, а также в связи с запланированным строительством пруда в саду святилища тории решили перенести. Поскольку одним из божеств, почитаемых в Такамацу Инари, является морской бог-дракон Рюдзин, было решено расположить ворота волнообразно, чтобы они напоминали это мифическое существо.
Каменные лисы
Название «Тысяча ворот» несколько преувеличено, указывая скорее на множество, чем на точное количество. На самом деле в святилище Такаяма Инари стоит около 202 тории. На деревянных конструкциях сказываются суровые зимы Цугару и солёный воздух близлежащего Японского моря. Ремонтные работы планируется завершить осенью 2022 года, и количество тории вырастет примерно до 230.
Ряд сэмбон тории завершается смотровой площадкой, откуда посетители могут окинуть взглядом изгибающуюся линию ворот и увидеть другие участки территории святилища. Здесь можно совершить молитву в святилище Симмэй и поклониться группе каменных лис, животных, которые считаются посланниками божества Инари.
В районе вокруг Павильона поклонения (хайдэн) Такаяма Инари в конце сэмбон тории расположен ряд дополнительных святилищ и других построек. В святилище Санно можно увидеть необычные тории, а в святилище Мёбу можно помолиться об успешном браке и процветании.
Текст и фотографии: редакция Nippon.com
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