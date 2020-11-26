Пересмотр отношения к хелсизму в эпоху COVID-19: мнение практикующего врача

Отказ от информации – это тоже выбор

Стремление найти правильную информацию в условиях коронавирусной инфодемии, когда нас окружает множество информации, в том числе ложной, вряд ли реализуемо. Однако мы можем оградить себя от избытка информации. Врач Ооваки Косиро обращает наше внимание на серьёзную проблему.

«Грамотное отношение к здоровью, способность отличать правильную информацию от необоснованных слухов – это идеал, созданный медработниками, журналистами и прочими специалистами. В нашем мире намного больше ложной информации, чем думают специалисты. При большом везении мы сможем добраться до горстки достоверной информации, однако риск столкнуться с ложными слухами намного выше. Не лучше ли оградить себя от любой информации – как правильной, так и ложной?».

По словам доктора Ооваки, даже научное обоснование не способно гарантировать бесспорность и эффективность утверждения. Дело в том, что выводы исследования в значительной мере зависят от того, какой смысл мы придадим статистическим данным. Иными словами, интерпретация данных зависит от того, что именно хочет доказать исследователь.

«Информация схожа с патогеном, – продолжает Ооваки. – Она распространяется, вызывает беспокойство и панику. Если принять на веру ложную информацию, имеющую отношение к здоровью, можно себе навредить. В целях самозащиты нужно оградить себя от этого моря информации. Иногда стоит выключить телевизор и закрыть страничку Интернет-сайта».

Чтобы приобрести иммунитет к панике, необходима комплексная гибкая стратегия. Страх перед инфекцией толкает нас на поиски информации. Однако не жертвуем ли мы качеством жизни, стремясь сохранить здоровье?

Излишняя вера в профилактическую медицину

Ещё в студенческие годы я с сомнением относился к цели «здоровое долголетие» и нереалистичным ожиданиям в отношении современной медицины.

«Врач не может быть всегда прав. Надо что-то делать с излишней верой в медицину, говорить людям, что рано или поздно мы все умрём от болезней».

Подобные идеи легли в основу книги «Защитить жизнь от «здоровья»». Ооваки ставит под сомнение преклонение перед профилактической медициной, призванной выявлять болезни, связанные с образом жизни и онкологию, и поднимает вопрос «суеверий». Среди распространённых примеров «суеверий» – отношение к пуриновым веществам и холестерину. «В пиве много пуриновых веществ, вызывающих подагру, поэтому его лучше не пить», «Чтобы контролировать уровень холестерина, нужно следить за диетой». На самом деле в пиве практически отсутствуют пуриновые вещества. Из продуктов питания поступает лишь незначительная доля холестерина, так как он синтезируется в организме. Поэтому отказ от любимого пива и излишняя осторожность при выборе продуктов питания не обладают выраженным профилактическим эффектом.

Большая часть книги написана до начала пандемии, однако озвучиваемые в ней сомнения относительно доминирования приоритетов «здоровья» и «безопасности» особенно актуальны в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Новый стиль жизни»

В июне Ооваки выпустил книгу «Защитить жизнь от «здоровья»: новейшие достижения медицины и 12 суеверий», а в июле – перевод на японский язык книги врача Петра Шкрабанека «Хелсизм – конец медицины для человека и принуждение к здоровому образу жизни» (1994). Пётр Шкрабанек родился в Чехии, но прожил всю жизнь в Ирландии. Ооваки считает свою книгу расширенным толкованием наследия Шкрабанека.

По мнению Шкрабанека, хелсизм схож с религией. Руководствуясь этой «религией», современная медицина вмешивается в здоровье человека, заставляя нас забывать о значимости личной жизни и счастья. Хелсизм служит политикам инструментом для надзора за населением, помогает скрывать серьёзные социальные проблемы. Шкрабанек открыто указывает на взаимосвязь между здоровьем, медициной и политикой.



Книга Петра Шкрабанека «Хелсизм – конец медицины для человека и принуждение к здоровому образу жизни» (издательство «Сэйкацу-но ирёся»)

Ооваки считает, что провозглашённый в условиях пандемии коронавируса «новый стиль жизни» – это яркий пример критикуемого Шкрабанеком паттерна «отказ во имя здоровья». «Меня настораживает спокойное отношение к такому значимому и серьёзному вопросу, как наложение множества ограничений на жизнь людей несмотря на отсутствие доказательств об их эффективности. Заболевшие становятся изгоями. «Заражение происходит по неосторожности, а заболев, ты заражаешь окружающих. Нужно быть осторожным». Такая логика делает больных мишенью критики – “сам виноват”».

«Заражение не обязательно является следствием неосторожности. Иногда человек вынужден находиться в переполненном помещении. Нельзя обвинять человека, не зная ситуации и всех обстоятельств».

«У нас нет достоверных данных о новой коронавирусной инфекции. У противоэпидемических мер отсутствует доказательная база, а в Японии к тому же нет законов для их введения. Правительству достаточно обратиться к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, чтобы запустить механизм взаимного слежения, действующий лучше любых штрафов. Однако управлять взаимным слежением практически невозможно. Это порождает добровольную карательную систему – “полицию самоизоляции”».

Расстановка приоритетов

Получается, что нам придётся долго сосуществовать с вирусом, и чёткие перспективы отсутствуют?

«После появления вакцины или лекарства вирус не исчезнет. На протяжении длительного времени будет сохраняться нестабильность экономики, неопределённость в таких сферах, как качество жизни, здоровье и безопасность. Чтобы сохранить привычный образ жизни, придётся идти на некоторый риск».

По словам доктора Ооваки, нам необходимо осознать, что COVID-19 не столь опасен, как оспа или чума. «Всеобщее изменение стиля жизни из-за страха перед смертью от ковида разрушает многолетнюю культуру. Если мы будем ставить на первое место собственные интересы, то сможем разрешить себе пойти на некоторый риск. При этом нельзя забывать, что риск – это часть нашей жизни».

В последнее время на первое место выходит экономика, и режим самоограничений значительно ослаб. Однако если страх перед «второй волной» возрастёт, ситуация может измениться.

«В случае с коронавирусом всё зависит от «атмосферы», то есть витающих в обществе настроений, поэтому я буду продолжать мониторинг перемен, происходящих в обществе».