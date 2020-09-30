Здоровый образ жизни с учётом особенностей организма: традиционная кухня как мудрость нации

Здоровый образ жизни с учётом особенностей организма: традиционная кухня как мудрость нацииКультура Еда и напитки
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Васёку – основа здоровья и долголетия японцев
Японская кухня пользуется репутацией «здоровой пищи» во всём мире. По данным Министерства сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства, в 2019 году количество ресторанов японской кухни, расположенных за пределами Японии, достигло 150-160 тысяч. Одна из причин популярности – увеличение продолжительности жизни японцев в послевоенный период. С 1980 года Япония является бессменным мировым лидером по долголетию. В результате многочисленных исследований, призванных разгадать секрет здоровья и долголетия японцев, мировая общественность обратила внимание на японскую кухню васёку.
Действительно, рацион питания играет значимую роль в обеспечении здоровья нации. Главная особенность японцев – это отсутствие предрасположенности к атеросклерозу. При атеросклерозе к внутренней поверхности кровеносных сосудов прилипают сгустки жира. Это ухудшает кровоток и в конце концов приводит к закупориванию сосудов. Атеросклероз в сосудах головного мозга вызывает инсульт, в сосудах сердца – инфаркт миокарда. Япония неизменно находится на одном из последних мест в мире по заболеваемости инфарктом миокарда.
Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, уровень хорошего холестерина (HDL) у японцев на 10% выше, чем у европейцев.
Во-вторых, традиционный рацион японцев изобилует рыбой. Содержащиеся в рыбе ЕРА и DHA сокращают количество нейтрального жира и предотвращают появление атеросклероза. Уровень DHA в крови и грудном молоке у японцев в 6 раз выше, чем у европейцев и в 2 раза выше, чем у китайцев.
Сайра, иваси, лакедра, угорь и другие виды рыбы с высоким содержанием ЕРА и DHA обитают в прибрежных водах и с древних времён употребляются японцами в пищу. Благодаря рыбе мы не подвержены атеросклерозу на генетическом уровне.
Ещё одна отличительная особенность японцев – здоровая кишечная флора. В результате исследования кишечника людей в 12 странах мира японцы оказались обладателями самого здорового кишечника с максимальным содержанием бифидобактерий и других полезных бактерий. Кишечная флора других представителей азиатской национальности, китайцев, не отличалась здоровьем и была идентична показателям европейцев.
Считается, что здоровый кишечник сформировался у японцев благодаря обильному употреблению клетчатки. Клетчатка служит пищей для хороших бактерий и выводит из организма вредные вещества, выделяемые плохими бактериями. Кишечная флора меняется очень медленно, сохраняясь на протяжении нескольких десятилетий, поэтому здоровье современных японцев зиждется на правильном питании предыдущих поколений – родителей, бабушек и дедушек.
Расовые особенности организма
Однако это не означает, что японская кухня способна подарить каждому долголетие. Любая традиционная кухня адаптирована под уникальные нужды местного населения, чтобы поддерживать оптимальное состояние здоровья. Каждый народ обладает уникальными физическими особенностями, обусловленными отличиями в генетической информации, образе жизни, климате и окружающей среде.
Рассмотрим отличия между японцами и европейцами. Разница не ограничивается цветом волос и глаз. Развитость мышц, температура тела, способность усваивать съеденную пищу, способность расщеплять алкоголь, уровень гормонов и ферментов, форма желудка и кишечная флора, – все эти показатели имеют расовые отличия.
На рисунке 1 изображены желудки японца и европейца. Почему они настолько сильно отличаются? Это объясняется употребляемыми в пищу продуктами.
Основа рациона японцев – рис и другие злаковые культуры. Злаки – это богатый источник энергии, однако из-за обилия клетчатки они долго перевариваются. Чтобы перед поступлением в кишечник пища могла скапливаться и тщательно перемалываться, желудок японцев приобрёл вытянутую форму. А богатая кишечная флора способствует перевариванию злаков и усвоению питательных веществ.
Основные компоненты европейской кухни – это мясо и молочные продукты, то есть жир и белок. Эти компоненты перевариваются преимущественно в кишечнике, поэтому чем быстрее они попадут из желудка в кишечник – тем лучше. В процессе эволюции желудок европейцев принял форму, обеспечивающую оперативное проталкивание обильно обработанной желудочным соком пищи в кишечник с помощью специальных мышц. В кишечнике выделяются ферменты, необходимые для переваривания жиров и белка.
Способность усваивать молоко также зависит от расы. На рисунке 2 тёмно-синим цветом выделены регионы, население которых плохо усваивает молоко. Способность к расщеплению молока зависит от ферментов. Большая часть населения Великобритании и Северной Европы хорошо усваивают молоко, однако почти у 90% жителей Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Японию, молоко плохо усваивается.
Подобные различия иногда приводят к неблагоприятным последствиям. Витамин Д, отвечающий за прочность костей, не только поступает в организм из пищи, но и синтезируется под воздействием ультрафиолета. В Африке очень сильное ультрафиолетовое излучение, и организм жителей Африки активно синтезирует витамин Д, однако практически неспособен поглощать его из пищи.
Поэтому выходцы из Африки, живущие в США, где уровень ультрафиолетового излучения намного ниже, склонны к дефициту витамина Д и должны принимать его в большем объёме, чем остальное население. Это в очередной раз подтверждает гипотезу, что полезная диета должна определяться с учётом особенностей организма.
Традиционная кухня – квинтэссенция мудрости предков
Висцеральный жир – ахиллесова пята японцев. Он вырабатывает вредные вещества, вызывает гипертонию, сахарный диабет, инсульт, инфаркт миокарда и другие болезни, связанные с образом жизни, а также участвует в появлении рака кишечника, рака печени, рака поджелудочной железы, рака груди и деменции.
У европейцев большая часть жира – это подкожный жир. Подкожный жир залегает неглубоко и вредных веществ в нём немного (см. рис.3). Некоторые европейцы весят более 200 килограммов, однако в целом они здоровы. Возможно, это обусловлено преобладанием подкожного жира.
Тип ожирения определяется генетическими особенностями. Раньше у японцев практически не было висцерального жира. Это подтверждается в том числе низкой заболеваемостью диабетом, раком груди и раком кишечника, которые тесно связаны с висцеральным жиром.
Ситуация изменилась в 60-80-е годы ХХ века. Европеизация рациона питания увеличила потребление жира и сократила потребление риса, а снижение объёма потребляемой клетчатки привело к увеличению висцерального жира. Дефицит двигательной активности как следствие офисной работы и передвижения на автомобилях привёл к тому, что на светофоре здоровья японцев зажёгся предупреждающий жёлтый цвет.
Последние несколько лет ознаменовались активизацией исследований расовых отличий, и в 2016 году удалось секвенировать стандартный геном японца. Результаты масштабных исследований показали, что традиционный японский рацион питания с небольшим количеством таких жиросодержащих продуктов, как мясо и молочные изделия, но изобилующий рыбой, соей, а также клетчаткой на основе злаков, овощей и водорослей, контролирует появление висцерального жира.
Японская кухня усиливает достоинства организма японцев и компенсирует недостатки. Наши предки эмпирическим путём сумели определить полезные для здоровья продукты и разработать оптимальные рецепты, и полученные знания бережно передавались из поколения в поколение.
При употреблении в пищу риса рекомендуется бурый рис. В нём содержится в 7 раз больше клетчатки, чем в очищенном рисе, а также богатый комплекс веществ, способствующих сжиганию висцерального жира. Соя, мелкая рыба и овощи с высоким содержанием бета-каротина, вошедшие в рацион японцев в глубокой древности, укрепляют кости. Риск заболеть раком груди у женщин, потребляющих много соевой массы тофу и других продуктов из сои, снижается до 1/3.
В современной Японии можно найти блюда любой кухни мира. Однако следует помнить, что основной секрет здоровья японцев - традиционная кухня васёку. Так будем здоровы!
Фотография к заголовку: ©PIXTA
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