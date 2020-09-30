Здоровый образ жизни с учётом особенностей организма: традиционная кухня как мудрость нации

Васёку – основа здоровья и долголетия японцев

Японская кухня пользуется репутацией «здоровой пищи» во всём мире. По данным Министерства сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства, в 2019 году количество ресторанов японской кухни, расположенных за пределами Японии, достигло 150-160 тысяч. Одна из причин популярности – увеличение продолжительности жизни японцев в послевоенный период. С 1980 года Япония является бессменным мировым лидером по долголетию. В результате многочисленных исследований, призванных разгадать секрет здоровья и долголетия японцев, мировая общественность обратила внимание на японскую кухню васёку.

Действительно, рацион питания играет значимую роль в обеспечении здоровья нации. Главная особенность японцев – это отсутствие предрасположенности к атеросклерозу. При атеросклерозе к внутренней поверхности кровеносных сосудов прилипают сгустки жира. Это ухудшает кровоток и в конце концов приводит к закупориванию сосудов. Атеросклероз в сосудах головного мозга вызывает инсульт, в сосудах сердца – инфаркт миокарда. Япония неизменно находится на одном из последних мест в мире по заболеваемости инфарктом миокарда.

Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, уровень хорошего холестерина (HDL) у японцев на 10% выше, чем у европейцев.

Во-вторых, традиционный рацион японцев изобилует рыбой. Содержащиеся в рыбе ЕРА и DHA сокращают количество нейтрального жира и предотвращают появление атеросклероза. Уровень DHA в крови и грудном молоке у японцев в 6 раз выше, чем у европейцев и в 2 раза выше, чем у китайцев.

Сайра, иваси, лакедра, угорь и другие виды рыбы с высоким содержанием ЕРА и DHA обитают в прибрежных водах и с древних времён употребляются японцами в пищу. Благодаря рыбе мы не подвержены атеросклерозу на генетическом уровне.

Ещё одна отличительная особенность японцев – здоровая кишечная флора. В результате исследования кишечника людей в 12 странах мира японцы оказались обладателями самого здорового кишечника с максимальным содержанием бифидобактерий и других полезных бактерий. Кишечная флора других представителей азиатской национальности, китайцев, не отличалась здоровьем и была идентична показателям европейцев.

Считается, что здоровый кишечник сформировался у японцев благодаря обильному употреблению клетчатки. Клетчатка служит пищей для хороших бактерий и выводит из организма вредные вещества, выделяемые плохими бактериями. Кишечная флора меняется очень медленно, сохраняясь на протяжении нескольких десятилетий, поэтому здоровье современных японцев зиждется на правильном питании предыдущих поколений – родителей, бабушек и дедушек.