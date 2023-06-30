Японские учителя на пределе: переработка привела к дефициту кадров

Эксперт в области образования считает изнурительный рабочий день основной причиной растущей нехватки учителей в Японии и призывает к изменениям в законодательстве и системе финансирования, чтобы предотвратить надвигающийся кризис в государственных школах.

Исследователь в области образования и консультант по управлению школами. Прежде чем стать независимым консультантом в 2016 году работал в Исследовательском институте Номура. Консультирует, читает лекции и проводит семинары в школах по всей стране. Работал в качестве советника по улучшению управления школами в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий, входил в различные правительственные комиссии, включая специальный подкомитет Центрального совета по образованию по реформированию работы в школах. Автор многочисленных книг, включая «Нервный срыв учителя» и соавтор книги «Не дадим учителям умереть: что мы можем сделать, чтобы предотвратить рост смертей учителей от переутомления».

Япония сталкивается с нехваткой учителей. Школы по всей стране изо всех сил пытаются заменить выходящих на пенсию педагогов и найти замену тем, кто находится в отпуске. Встревоженные сообщениями о постоянно расширяющемся круге обязанностей и дополнительных рабочих часах без оплаты сверхурочных, студенты колледжей отказываются от преподавательской карьеры. Мы поговорили с экспертом о факторах, стоящих за растущим дефицитом кадров, его последствиях и реформах, необходимых для его устранения.

Исход учителей

16 января этого года ежедневная газета «Нихон кэйдзай симбун» сообщила о общенациональной нехватке 2778 учителей, затронувшей 2092 японские государственные школы всех уровней – около 6% от общего числа – по состоянию на 1 мая 2022 года. Собранные изданием данные показывают, что дефицит (2064 вакансий в 1519 школах), зафиксированный годом ранее Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, вырос к настоящему моменту на 30%.

Не прекращается и снижение числа студентов колледжей, сдающих отборочные экзамены на позиции преподавателей. По данным газеты «Асахи симбун», число студентов, сдающих экзамен на право преподавать в государственных начальных школах в 2023 году по всей стране составило 38 641, что на 2000 меньше, чем в предыдущем учебном году. В префектуре Ойта на Кюсю экзаменуемых было меньше, чем вакансий. Сокращение числа кандидатов также повлияло на доступность кадрового резерва. Обычно, каждый совет по образованию нанимает временных учителей из числа тех, кто не сдал экзамен, чтобы замещать ими преподавателей, находящихся на больничном или в декретном отпуске.

В 2021 учебном году, согласно опросу Министерства образования, рекордные число учителей государственных школ (5897, из них 2937 учителей начальной школы) взяли отпуск по состоянию психического здоровья. Mенее половины из этих 5897 учителей вернулись на работу 1 апреля 2022, к началу следующего учебного года. 2283 человека оставались в отпуске, в то время как ещё 1141 преподавателей оставили профессию. Какова причина этого исхода?

Обратная сторона целостного образования

По словам исследователя в области образования Сэноо Масатоси, японские школы демонстрируют одни из худших показателей прогресса в сокращении рабочего времени – заявленного приоритета правительственной кампании «реформы стиля работы» . В отчёте о состоянии преподавания и обучения в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отметила, что в среднем учителя младших классов средней школы в Японии работают 56 часов в неделю, а учителя начальных классов – 54,4 часа, что на сегодняшний день является самым высоким показателем среди 48 стран, чьи данные вошли в отчёт. Согласно онлайн опросу, проведённому в 2022 аффилированным с Японской конфедерацией профсоюзов Исследовательским Институтом Повышения Уровня Жизни, учителя государственных школ Японии работают сверхурочно 123 часа в месяц. Это значительно превышает установленный Министерством образования 80-часовой «лимит кароси», превышая который сотрудники подвергаются риску смерти от переутомления.

По словам Сэноо, за последние четыре или пять лет в большинстве государственных школ были организованы системы отслеживания рабочего времени сотрудников. Но в табелях учёта рабочего времени учителей редко отражаются все часы, которые они тратят на свою работу. Обычно педагоги остаются в школе после завершения рабочего дня или берут работу на дом, часто не сообщая об этом. Значительное время, которое они уделяют руководству спортивными и другими клубами и организации мероприятий в выходные и праздничные дни, часто остаётся неучтённым.

Сэноо считает, что основным фактором, лежащим в основе этого явления, является прославленный подход японских школ к «целостному образованию» ребёнка.

«Одной из сильных сторон высокоэффективной системы государственных школ Японии – по мнению как Министерства образования, так и таких международных организаций как ОЭСР, – является то, что она обеспечивает целостное образование, которое готовит учащихся к жизни с помощью внеклассных занятий, помимо сильных образовательных программ. За рубежом много писали о «японской модели» и её акценте на токкацу, специальных мероприятиях, включающих школьные клубы, классные экскурсии и спортивные дни».

По словам Сэноо, в контексте этого целостного подхода учителя несут ответственность не только за обучение в классе, но и за полноценное комплексное физическое и умственное развитие ребёнка. «Проблема чрезмерной сверхурочной работы в наших школах сегодня является побочным продуктом этого самобытного японского подхода».

Спрос и предложение: две уязвимые точки

«Только в последние пару лет нехватка учителей стала предметом общественного беспокойства, но проблема назревала гораздо дольше», – говорит Сену. Отец пятерых детей, он не понаслышке знает, с чем сталкиваются ученики на всех уровнях системы, от детского сада до старших классов школы. «Около пяти лет назад одна из учительниц начальной школы моей дочери взяла отпуск по болезни, и они не смогли найти замену, поэтому заместителю директора пришлось взять класс на себя. Другая начальная школа неподалёку также испытывала серьёзные проблемы с кадрами».

Министерство образования впервые провело опрос о нехватке учителей в 2021 учебном году, но Сэноо утверждает, что правительство знало об этой проблеме в течение многих лет. Почему же тогда не было предпринято никаких мер?

«После окончания Второй мировой войны в японском образовании наметилась тенденция к децентрализации управления с акцентом на местную автономию. Учителя государственных школ нанимаются и назначаются префектурой или, в случаях определённых правительством, городской администрацией. Министерство образования считает, что кадровые вопросы, такие как нехватка персонала, находятся в компетенции местного правительства».

Однако префектурам и городам трудно решить вопрос нехватки учителей без поддержки центрального правительства. «Дополнительный найм влечёт за собой огромные затраты на рабочую силу, – говорит Сэноо. – А учитывая снижение рождаемости, местные органы власти опасаются, что в конечном итоге у них возникнет избыток учителей».

Но в то время, как число школьников, возможно, сокращается, потребность в учителях продолжает расти.

«Растёт число детей с особыми потребностями, которым требуется более пристальное внимания из-за состояния здоровья, – объясняет Сэноо. – В то время как обычные японские классы рассчитаны на 35 учеников, максимальное число учащихся в классах для детей с особыми потребностями – восемь. И если тип инвалидности отличается у хотя бы у одного ребёнка, необходимо создавать новый класс и комплектовать его учителями».

Текущая ситуация такова, что кадровый кризис в школах усугубляется из-за двух болевых точек – увеличения спроса и уменьшения предложения.

«Всё меньше студентов колледжей сдают отборочные экзамены, и многие из тех, кто сдаёт, просто используют их оезультаты в качестве запасного варианта на случай, если они не смогут найти работу в частном бизнесе или правительстве, так что в конечном итоге многие из них не становятся преподавателями. Сокращение числа экзаменуемых также означает, что меньше людей проваливает экзамены, поэтому объём кадрового резерва учителей также сокращается». Между тем, большое число педагогов достигают пенсионного возраста, и молодые люди, которые их заменяют, с большей вероятностью берут отпуск по беременности и родам или уходу за ребёнком, что увеличивает потребность в заместителях.

«Говорить учителям, что они не могут взять отпуск по беременности и родам, или ограничивать количество занятий для детей с особыми потребностями – это не вариант. Единственное решение – привлечь больше людей в профессию», считает Сэноо.

Это может оказаться непростой задачей, учитывая, что школы приобретают репутацию работодателей с невыносимыми условиями труда.

Незамеченные жертвы переработок

Японские учителя, которые отвечают за рост и всестороннее развитие детей, могут быть самыми загруженными профессионалами в мире, говорит Сэноо.

За последнее десятилетие их нагрузка в классе существенно возросла из-за постоянно расширяющейся учебной программы, включающей теперь обязательный английский язык и компьютерное программирование на уровне начальной школы. Многие учителя говорят, что они настолько заняты подготовкой к занятиям, что в течение дня не могут отвлечься от работы на перерыв.

Во время перемен и внеклассных мероприятий учителя должны быть внимательны к любым признакам издевательств. Также нужно быть внимательными к любым признакам аллергической реакции среди учеников. Растущее число студентов с особыми потребностями сделало работу учителей ещё более сложной.

«Даже в нерабочее время, учителям звонят обеспокоенные родители. Если ученики создают проблемы после уроков, например, слоняясь по круглосуточным магазинам, люди жалуются в школу. Роли и обязанности, которые мы возлагаем на наши школы и учителей, просто слишком широки».

По словам Кудо Сатико, в соавторстве с которой Сэноо написал книгу «Не дадим учителям умереть», вышедшую в 2022 году, в условиях такого напряжения смерть от переутомления является реальной, но часто не осознаваемой угрозой.

В 2007 году муж Кудо, учитель младших классов средней школы, умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 40 лет после нескольких месяцев переутомления. В дополнение к преподаванию физического воспитания и основ безопасности жизнедеятельности Кудо Ёсио также отвечал за решение таких проблем, как издевательства и прогулы. Преданный своей профессии, он работал до поздней ночи в будние дни и помогал тренировать футбольную команду по выходным. После его смерти Сатико подала иск о компенсации, утверждая, что её муж умер от переутомления, но прошло более пяти с половиной лет, прежде чем её требования были удовлетворены. Хотя она признаёт, что правительство работает над решением проблемы, она разочарована темпами перемен и считает, что данные о самоубийствах и смертях учителей в результате переутомления и сильно занижены.

Профессия учителя была выбрана в качестве приоритетной для исследований в соответствии с Законом о предотвращении смерти от переутомления, который вступил в силу в 2014 году. Но прошло уже шесть лет с тех пор, как правительство опубликовало своё первое исследование об условиях труда учителей. К тому же Кудо обеспокоена тем, что такие исследования не позволяют оценить весь масштаб проблемы. Как она объясняет, в школьном секторе глубоко укоренилось мнение, что преподавание – это «святая профессия», в которой самопожертвование является нормой. Вдохновлённые этикой бескорыстного служения, самые трудолюбивые из них также меньше всех склонны жаловаться на свои проблемы и трудности. В результате их физические и эмоциональные проблемы, как правило, остаются скрытыми от посторонних глаз. Кудо убеждена, что несколько случаев смертей и самоубийств учителей в последние годы, официально зарегистрированных как связанные с работой, представляют собой лишь малую долю от общего числа жертв переутомления и стресса.

Необходимы новые законодательные нормы и финансирование

«Если мы хотим, чтобы школы продолжали выполнять свою работу по обеспечению физического и эмоционального здоровья и развития наших детей, – говорит Сэноо, – то необходимо облегчить тяжёлую и разностороннюю нагрузку, которую несут наши учителя».

Сэноо утверждает, что обществу необходимо «провести инвентаризацию» ответсвенности учителей и сузить круг обязанностей школ и педагогов. «В то же время, – говорит он, – мы должны постепенно увеличивать количество учителей и сокращать их рабочие часы. В идеале мы должны также расширить штат непедагогического персонала и переложить на них часть рабочей нагрузки. Существует особая потребность в большем количестве штатных школьных психологов и социальных работников, назначаемых в зависимости от размера и потребностей каждой школы, которые также могут заниматься работой с родителями и мерами по борьбе с прогулами».

По словам Сэноо, увеличение числа учителей потребует действий со стороны центрального правительства, начиная с пересмотра Закона об обязательных образовательных стандартах, который регламентирует такие вопросы, как численность преподавательского состава и размер класса. По его словам, увеличение бюджета на образование также имеет решающее значение.

«Есть пределы тому, что могут сделать местные органы власти. Центральному правительству необходимо определить базовую политику, разработать системы для её реализации, включая обучение непедагогического персонала, а затем выделить на это бюджет».

Сократить нагрузку на учителей, чтобы спасти школы

По словам Сэноо, большая часть избыточной рабочей нагрузки на учителей средней и старшей школы приходится на внеклассные занятия. Учитывая этот фактор, Министерство образования поручило местным органам власти постепенно передавать управление спортивными мероприятиями в выходные и праздничные дни другим организациям, включая частные клубы.

Но Сэноо больше беспокоит отчаянное положение учителей начальной школы.

«Это не редкость, когда на молодых учителей начальной школы немедленно возлагают всю ответственность за их классы. Внезапно им приходится справляться с целым рядом сложных задач, от общения с родителями до борьбы с издевательствами. Другие преподаватели и сотрудники слишком заняты, чтобы помочь, поэтому молодые учителя, испытывающие трудности, часто чувствуют себя изолированными».

Как следствие, среди учителей в возрасте от двадцати до тридцати лет растёт число случаев истощения и психических расстройств. «Многие из них уходят из школы на этом этапе», – говорит Сэноо.

Он предупреждает, что, если не будут предприняты шаги по созданию более благоприятной для учителей рабочей среды, школам будет трудно привлекать новых выпускников колледжей, не говоря уже о потенциальных педагогах, которые могли бы прийти из других профессий.

В 2022 финансовом году Министерство образования после шести лет перерыва приступило к исследованию условий труда учителей. Результаты будут использованы при обсуждении пересмотра Закона о специальных мерах по оплате труда учителей. Закон предусматривает, что учителям государственных школ не оплачиваются сверхурочные, а вместо этого они получают специальную «корректирующую выплату», эквивалентную 4% от их месячной зарплаты.

Сэноо полагает, что учителям недостаточно платят за ту работу, которую они выполняют. Но он твердо убеждён, что первым бюджетным приоритетом должно быть увеличение преподавательского и непедагогического персонала. «Я думаю, что как начинающие так и опытные учителя больше заинтересованы в улучшении условий труда, чем в повышении оплаты сверхурочных», – говорит он. – Им нужно больше времени, чтобы подготовиться к занятиям, и больше личного времени за пределами школы».

Сэноо считает, что меньшая нагрузка не только сделает профессию более привлекательной, но и повысит качество преподавания.

«Нельзя ожидать, что постоянно недосыпающие учителя будут хорошо работать в классе. У них нет времени и энергии, чтобы консультировать и поддерживать учеников, которые особенно в этом нуждаются. Кроме того, в начальных школах нехватка учителей привела к частой смене классных руководителей. В конце концов, больше всего от этого страдают дети».

Многие считают, что побочным эффектом нехватки учителей стало увеличение числа случаев насилия в начальных школах по всей стране, о которых сообщалось в прессе. Для всех, кто обеспокоен развалом государственного образования в Японии, меры по улучшению условий работы в школах и решению проблемы нехватки учителей должны стать неотложным приоритетом.

Фотография к заголовку: © Pixta

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