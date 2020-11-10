В 2019 году в Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла рекордного показателя

По оценкам продолжительности жизни, в Японии 27,2% мальчиков и 51,1% девочек, родившихся в 2019 году, могут дожить до 90 лет.

Средняя продолжительность жизни в Японии в 2019 году составляла 87,45 года для женщин и 81,41 года для мужчин. Ежегодные собираемые Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения данные показывают новые рекордные показатели восемь лет подряд для мужчин и семь лет подряд для женщин.

За последние три десятилетия средняя продолжительность жизни увеличилась более чем на 5 лет как для мужчин, так и для женщин. В 1989 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 81,77 года для женщин и 75,91 года для мужчин. Достижения медицины и повышение осведомленности общественности о здоровье способствовали постоянному увеличению продолжительности жизни населения.

Ожидается, что из рождённых в 2019 году 88,2% девочек и 75,8% мальчиков доживут до 75 лет, а 51,1% девочек и 27,2% мальчиков смогут дожить до 90 лет, это также рекордные цифры.

Сравнение ежегодных изменений средней продолжительности жизни людей с разными причинами смерти показывает, что на среднюю продолжительность жизни как мужчин, так и женщин положительно влияет изменение возраста смерти от основных причин, таких как рак, сердечные заболевания, инсульты и пневмония. Люди, которые в конечном итоге умерли от этих болезней в 2019 году, в среднем жили дольше, чем те, кто умер от них в предыдущем году.

По оценкам министерства здравоохранения, 28,20% мужчин и 19,95% женщин, родившихся в Японии в 2019 году, умрут от рака. Хотя эта болезнь уже и не является настолько неизлечимой, как раньше, но она остаётся основной причиной смерти для обоих полов. По оценкам, уничтожение только онкологических заболеваний увеличило бы среднюю продолжительность жизни мужчин на 3,54 года и женщин на 2,84 года.

Рейтинг средней продолжительности жизни по странам и регионам

Мужчины Женщины 1 Гонконг 82,34 Гонконг 88,13 2 Швейцария 81,7* Япония 87,45 3 Япония 81,41 Испания 86,22 4 Сингапур 81,4 Южная Корея 85,7* 5 Швеция 81,34 Сингапур 85,7

Создано Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения. Значком «*» отмечены данные за 2018 год.

В последние годы в средствах массовой информации вполне обыденно говорят о будущем, когда средний человек вполне может рассчитывать на то, что доживёт до 100 лет. Возможно, эта эра еще не наступила, но она всё ближе.

Однако с увеличением ожидаемой продолжительности жизни возникают новые проблемы – как люди будут накапливать средства, необходимые для поддержания их жизни в течение более длительного срока после выхода на пенсию, как больницы и дома престарелых найдут сотрудников в стареющем обществе в условиях сокращения работающего населения?

Фотография к заголовку: PIXTA

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