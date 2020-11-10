В 2019 году в Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла рекордного показателя

В 2019 году в Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла рекордного показателяОбщество
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Средняя продолжительность жизни в Японии в 2019 году составляла 87,45 года для женщин и 81,41 года для мужчин. Ежегодные собираемые Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения данные показывают новые рекордные показатели восемь лет подряд для мужчин и семь лет подряд для женщин.
За последние три десятилетия средняя продолжительность жизни увеличилась более чем на 5 лет как для мужчин, так и для женщин. В 1989 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 81,77 года для женщин и 75,91 года для мужчин. Достижения медицины и повышение осведомленности общественности о здоровье способствовали постоянному увеличению продолжительности жизни населения.
Ожидается, что из рождённых в 2019 году 88,2% девочек и 75,8% мальчиков доживут до 75 лет, а 51,1% девочек и 27,2% мальчиков смогут дожить до 90 лет, это также рекордные цифры.
Сравнение ежегодных изменений средней продолжительности жизни людей с разными причинами смерти показывает, что на среднюю продолжительность жизни как мужчин, так и женщин положительно влияет изменение возраста смерти от основных причин, таких как рак, сердечные заболевания, инсульты и пневмония. Люди, которые в конечном итоге умерли от этих болезней в 2019 году, в среднем жили дольше, чем те, кто умер от них в предыдущем году.
По оценкам министерства здравоохранения, 28,20% мужчин и 19,95% женщин, родившихся в Японии в 2019 году, умрут от рака. Хотя эта болезнь уже и не является настолько неизлечимой, как раньше, но она остаётся основной причиной смерти для обоих полов. По оценкам, уничтожение только онкологических заболеваний увеличило бы среднюю продолжительность жизни мужчин на 3,54 года и женщин на 2,84 года.
Рейтинг средней продолжительности жизни по странам и регионам
|Мужчины
|Женщины
|1
|Гонконг
|82,34
|Гонконг
|88,13
|2
|Швейцария
|81,7*
|Япония
|87,45
|3
|Япония
|81,41
|Испания
|86,22
|4
|Сингапур
|81,4
|Южная Корея
|85,7*
|5
|Швеция
|81,34
|Сингапур
|85,7
Создано Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения. Значком «*» отмечены данные за 2018 год.
В последние годы в средствах массовой информации вполне обыденно говорят о будущем, когда средний человек вполне может рассчитывать на то, что доживёт до 100 лет. Возможно, эта эра еще не наступила, но она всё ближе.
Однако с увеличением ожидаемой продолжительности жизни возникают новые проблемы – как люди будут накапливать средства, необходимые для поддержания их жизни в течение более длительного срока после выхода на пенсию, как больницы и дома престарелых найдут сотрудников в стареющем обществе в условиях сокращения работающего населения?
Фотография к заголовку: PIXTA
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